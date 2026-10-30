जींद में डेरे की महंत साध्वी पर जानलेवा हमला, सेवादार 7 लाख रुपये और सोने की अंगूठी लेकर फरार
Attack on mahant sadhvi in jind: जींद में शुक्रवार सुबह सेवादार ने साध्वी महंत पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
Published : October 30, 2026 at 7:59 PM IST
जींद: भाणा ब्राह्मणन तथा गुरथली गांव के बीच बने डेरे में शुक्रवार सुबह सेवादार ने साध्वी महंत पर हमला (Attack on mahant sadhvi in jind) कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमलावर डेरे से कार, नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गया. घायल साध्वी को अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया है. सदर थाना नरवाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जींद में महंत साध्वी पर हमला: गांव भाणा ब्राह्मणन तथा गुरथली के बीच बने डेरे में रह रही साध्वी महंत राजनाथ (55) पर वहां के सेवादार ने शुक्रवार सुबह सोटों से हमला कर दिया. जिसमें साध्वी महंत राजनाथ गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान साध्वी महंत की शिष्या कंचननाथ कार्यवश बाहर गई हुई थी. घटना का उस समय पता चला, जब डेरे में काम करने वाले मजदूर वहां पर पहुंचे. जिन्होंने साध्वी का नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचाया.
साध्वी की हालत गंभीर: चिकित्सकों ने साध्वी राजनाथ की गंभीर हालात देख अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. घटना की सूचना पाकर सदर थाना नरवाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया. बताया जाता है कि साध्वी राजनाथ के डेरे में साधुवेश धारी साधु राहुलनाथ सेवादार था. जो डेरे में आता-जाता रहता था. लगभग पखवाड़े पहले सेवादार राहुलनाथ डेरे में आया था.
सेवादार पर हमले का आरोप: शुक्रवार को सुबह राहुलनाथ ने साध्वी महंत राजनाथ पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी राहुलनाथ डेरे से मंहत राजनाथ की गाड़ी, 7 लाख की नकदी, सोने की अंगूठी को ले गया है. हालांकि गंभीर रूप से घायल साध्वी महंत राजनाथ के बयान नहीं हुए हैं. उनके बयान होने के बाद ही हमले की वजह, गायब नकदी, अंगूठी के बारे मे पता चल पाएगा. सदर थाना नरवाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस की जांच जारी: सदर थाना नरवाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी हमलावर सेवादार के तौर पर डेरे में आता था. घायल साध्वी महंत को अग्रोहा मेडिकल रैफर किया गया है. महंत के बयान होने पर पता चल पाएगा. आरोपी की धर पकड़ के लिए पुलिस टीमे छापेमारी कर रही है.
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