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जींद में डेरे की महंत साध्वी पर जानलेवा हमला, सेवादार 7 लाख रुपये और सोने की अंगूठी लेकर फरार

Attack on Mahant Sadhvi in ​​Jind ( ETV Bharat )

जींद: भाणा ब्राह्मणन तथा गुरथली गांव के बीच बने डेरे में शुक्रवार सुबह सेवादार ने साध्वी महंत पर हमला (Attack on mahant sadhvi in jind) कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमलावर डेरे से कार, नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गया. घायल साध्वी को अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया है. सदर थाना नरवाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जींद में महंत साध्वी पर हमला: गांव भाणा ब्राह्मणन तथा गुरथली के बीच बने डेरे में रह रही साध्वी महंत राजनाथ (55) पर वहां के सेवादार ने शुक्रवार सुबह सोटों से हमला कर दिया. जिसमें साध्वी महंत राजनाथ गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान साध्वी महंत की शिष्या कंचननाथ कार्यवश बाहर गई हुई थी. घटना का उस समय पता चला, जब डेरे में काम करने वाले मजदूर वहां पर पहुंचे. जिन्होंने साध्वी का नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचाया.