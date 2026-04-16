लखनऊ में LDA की टीम पर लाठी-डंडों से हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, जोनल अधिकारी को लगी चोट
LDA टीम सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची थी, तभी दबंगों ने हमला कर दिया. पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 9:35 PM IST
लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी में गुरुवार को अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची LDA की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया. लाठी-डंडों से लैस हमलावरों ने सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए पथराव कर दिया. जिसमें जोनल अधिकारी समेत अभियंता व कर्मचारी चोटिल हो गये.
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. एलडीए के अवर अभियंता शिवानंद शुक्ला ने दो नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है.
LDA के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि कासिम बाबा व अन्य द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम-चिलौला में लगभग 5,000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया गया था.
न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे. आदेश के अनुपालन में प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी गुरुवार दोपहर अपनी टीम के साथ स्थल पर कार्रवाई करने पहुंचे.
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह भी अपनी टीम के साथ सहयोग में उपस्थित थे. प्रवर्तन दल द्वारा जेसीबी व पोकलैंड के माध्यम से अवैध दुकानों को ढहाया जा रहा था, तभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र रावत व दीपू यादव भीड़ को एकत्रित करके मौके पर पहुंच गये.
उन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए टीम पर हमला कर दिया. हमलावरों ने जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, बोलेरो समेत अन्य सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त कर दिये. पथराव में जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह, देवांश त्रिवेदी समेत अन्य कर्मचारियों को चोटें आयी हैं.
जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि प्रवर्तन जोन-1 में तैनात अवर अभियंता शिवानंद शुक्ला की तरफ से नरेंद्र रावत, दीपू यादव समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है.
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