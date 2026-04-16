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लखनऊ में LDA की टीम पर लाठी-डंडों से हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, जोनल अधिकारी को लगी चोट

सुशांत गोल्फ सिटी में चला LDA का बुलडोजर. ( Photo Credit; LDA )