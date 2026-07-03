कोरबा में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, 10-12 बदमाशों ने कार में की तोड़फोड़, 60 हजार रुपए लूटे
'भाजपा राज' में पीटे जा रहे भाजपाई, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर हमला, पखवाड़े भर के भीतर जिले में दूसरी घटना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 2:53 PM IST
कोरबा: भाजपा के राज में कोरबा जिले में भाजपाई ही पिटाई का शिकार हो रहे हैं, जिले की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. ताजा मामला शहर से लगे हुए गांव भुलसीडीह का है. जहां भाजपा किसान मोर्चा उरगा के मंडल मंत्री कपिलेश्वर धीरज पर जानलेवा हमला किया गया है. ना सिर्फ हमला बल्की तोड़फोड़ कर लूट भी की गई.
15 दिन में दूसरी घटना
पखवाड़े भर के भीतर यह भाजपा नेता पर हमले की दूसरी घटना है. इसके पहले 15 जून को बालको के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर पर भी हमला हुआ था. वहीं उरगा के मंडल महामंत्री कपिलेश्वर धीरज पर हमला एक दिन पहले रात के समय हुआ जब वे रजगामार चौकी अंतर्गत गांव भुलसीडीह में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास एक पोल्ट्री फार्म के पास मौजूद थे.
लाठी-डंडों से हमला
इसी दौरान रास्ते में लाठी डंडा लेकर 10 से 12 लोग यहां पहुंचे और उनकी कार को रोक कर गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर धीरज को कार से बाहर निकालकर उन्हें बुरी तरह से पीटा और फिर 60 हजार रुपए भी लूट लिए.
डायल 112 की टीम ने पहुंचाया अस्पताल
मारपीट की इस घटना के बाद धीरज बेहोश हो गए, आरोपी उन्हें मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे. इसके बाद राहगीरों ने धीरज को रास्ते पर बेहोश देखा तो डायल 112 को फोन लगाया गया. डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल धीरज को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया.
धीरज ने दिया पुलिस को बयान
फिलहाल धीरज का इलाज जारी है. क्षेत्र के भाजपा नेता भी धीरज से मिलने पहुंचे थे जिन्होंने घटना की निंदा करते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने भी घटना के संबंध में धीरज का बयान दर्ज कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. धीरज ने बयान में अरुण खंडे पर मारपीट का आरोप लगाया है.
मामला दर्ज किया गया
इस मामले में एडिशनल एसपी लखन पटले का कहना है कि घटना पर संज्ञान में लिया गया है. मुख्य आरोपी के साथ ही 10 से 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उनकी तलाश की जा रही है. आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.