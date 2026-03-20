रमजान में ईरान पर हमला गलत, छोटे बच्चे भी बने शिकार: गोस्वामी सुशील गिरी
गोस्वामी सुशील गिरी का कहना है कि भारत भाग्यशाली है. हमारे छोटे प्रयास से ही ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज का रास्ता खोल दिया.
Published : March 20, 2026 at 2:47 PM IST
कोटा: इजराइल और अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ रहा है. ईरान को भारी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन भारतीय सर्वधर्म संसद के संयोजक महर्षि भृगु पीठाधेश्वर गुरु गोस्वामी सुशील गिरी ने ईरान का पक्ष लिया है. उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में ईरान पर हमला करना गलत है. इसमें छोटे बच्चे भी शिकार हुए हैं. रमजान और नवरात्रि में ईश्वर की इबादत होती है. यह किसी रीति रिवाज की बात नहीं हैं, दुनिया में बहुत देश रमजान को मानते हैं. भारत में सभी सभ्यता रही हैं. नवरात्रि व रमजान भारत से ज्यादा दुनिया में मनाए जाते हैं.
गोस्वामी सुशील गिरी का कहना है कि रमजान मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र पर्व है, जैसे नवरात्रि हमारा पर्व है. हम शक्ति की पूजा और व्रत करते हैं और रामनवमी पर राम भगवान का जन्मोत्सव मानते हैं. इस तरह से रमजान में कार्यक्रम होता है. पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म हैं और सभी अपने-अपने धर्म की पालना करते हैं. धर्म का पालन करना हमारा मैसेज है, उसके प्रति आस्था नियमों का पालन होना चाहिए. कोई भी देश धर्म के नाम पर वायलेंस नहीं चाहता है, सब उनकी निंदा करते हैं. भारत की धरती से सिविलाइजेशन सबसे पहले आया है. भारत की सनातन संस्कृति की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है. इसका मतलब है कि यह बताने वाला नहीं है कि सनातन संस्कृति धर्म कब आया है.
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अविष्कार के दुरुपयोग से होता है विश्व युद्ध: गोस्वामी सुशील गिरी का कहना है कि भारत भाग्यशाली है, हमारे छोटे प्रयास से ही ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज का रास्ता खोल दिया है. विश्व में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए चाहिए. जब सभी लोग युद्ध में चले जाएंगे, तो इनका उपयोग कौन करेगा व सृष्टि समाप्त हो जाएगी. मानव जाति के साथ अन्य वन्य जीव और प्राणी भी दुनिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क मानव के पास है. वह विज्ञान को विकसित कर सकता है. ऐसा अन्य कोई नहीं कर सकता है. मानव आविष्कार भी करता है, लेकिन जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है, तो वर्ल्ड वॉर हो जाते हैं. गोस्वामी सुशील गिरी ने बताया कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तब वह सीधे दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास संतों के साथ गए थे और वहां पर मौलाना की युद्ध के दौरान मौत हो जाने पर शोक जताया था.