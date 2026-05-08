मेरठ में भीड़ ने हेड कांस्टेबल के घर पर किया हमला, फेंके पत्थर और जमकर की तोड़फोड़, निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद
सेप्टिक टैंक के निर्माण को लेकर शुरू हुआ था विवाद, पुलिस ने 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:58 AM IST
मेरठ: यूपी के मेरठ में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव में मामूली विवाद में दो पक्षोंं के लोग आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे. इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के लोगों ने यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया. लोगों ने उसके घर में जमकर पथराव किया और तोड़फोड़ की. निर्माण कार्य को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है.
सेप्टिक टैंक को लेकर शुरू हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत शौचालय के टैंक का निर्माण को लेकर हुई है. गांव के इमदाद और हेड कांस्टेबल दिलशाद के पक्षों के बीच टैंक की जगह को लेकर कहासुनी शुरू हुई. आरोप लगाया जा रहा है कि इमदाद पक्ष के दर्जनों लोग हेड कांस्टेबल दिलशाद के घर पर धावा बोल दिया. घर के बाहर जमकर पथराव किया और खिड़की-दरवाजों सहित घर के कीमती सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के दौरान महिलाएं और बच्चे डर के मारे कमरों में कैद हो गए. जिसके वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं.
पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया
सूचना मिलते ही मुंडाली थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस को देख हमलावर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने मौके से 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने बताया कि मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं. जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि दोबारा संघर्ष न हो.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना मुंडाली के ग्राम अजराड़ा की ये घटना है. जिसमें दो पक्ष आपस में पथराव कर रहे हैं. इसका वीडियो भी सामने आया है. मुंडाली पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर जांच की. शुरुआती जांच में पता चला है कि निर्माण कार्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद हुआ था. इस मामले में कई लोगों को पूछताछ के लिए थाना मुंडाली बुलाया गया है. मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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