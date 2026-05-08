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मेरठ में भीड़ ने हेड कांस्टेबल के घर पर किया हमला, फेंके पत्थर और जमकर की तोड़फोड़, निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद

मेरठ: यूपी के मेरठ में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव में मामूली विवाद में दो पक्षोंं के लोग आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे. इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के लोगों ने यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया. लोगों ने उसके घर में जमकर पथराव किया और तोड़फोड़ की. निर्माण कार्य को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है.

सेप्टिक टैंक को लेकर शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत शौचालय के टैंक का निर्माण को लेकर हुई है. गांव के इमदाद और हेड कांस्टेबल दिलशाद के पक्षों के बीच टैंक की जगह को लेकर कहासुनी शुरू हुई. आरोप लगाया जा रहा है कि इमदाद पक्ष के दर्जनों लोग हेड कांस्टेबल दिलशाद के घर पर धावा बोल दिया. घर के बाहर जमकर पथराव किया और खिड़की-दरवाजों सहित घर के कीमती सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के दौरान महिलाएं और बच्चे डर के मारे कमरों में कैद हो गए. जिसके वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं.