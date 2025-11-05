ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी पर जानलेवा हमला, बाराचट्टी से हैं NDA उम्मीदवार

गया में एनडीए की हम प्रत्याशी ज्योति देवी मांझी पर जानलेवा हमला हुआ. जिसमें वह घायल हो गईं. आरजेडी पर आरोप लगायी.

ATTACK ON JYOTI DEVI MANJHI IN GAYA
ज्योति देवी मांझी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 7:15 PM IST

गया : बिहार के गयाजी में एक बार फिर से एनडीए के हम (सेकुलर) प्रत्याशी पर हमला हुआ है. बुधवार को गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम सेकुलर की वर्तमान विधायक और पार्टी प्रत्याशी ज्योति देवी मांझी पर हमला किया गया. इस हमले में वह घायल हो गई है. घटना के बाद बाराचट्टी थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. इससे पहले टिकारी में यह घटना सामने आ चुकी है, जब हम प्रत्याशी अनिल कुमार पर हमला हुआ था.

खुले वाहन से प्रचार के दौरान हुई घटना : जानकारी के अनुसार, ज्योति देवी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भलुआ में प्रचार करने के बाद मायापुर सुलेबट्टा क्षेत्र में पहुंची थी. मायापुर सुलबट्टा क्षेत्र में खुले वाहन से वह प्रचार कर रही थी. इसी बीच चार-पांच की संख्या में आए हमलावरों द्वारा हम प्रत्याशी पर बड़े-बड़े पत्थर चलाए गए. इस घटना में एक पत्थर हम ज्योति देवी मांझी को लगा. इसके बाद वह गिर पड़ी. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया.

Attack On Jyoti Devi Manjhi in gaya
ज्योति देवी का स्वास्थ्य जांच करते डॉक्टर (ETV Bharat)

जांच में जुटी है पुलिस : घटना की जानकारी होते ही बाराचट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं रोड़ेबाजी करने वाले आपराधिक तत्व के लोग मौके से फरार होने में सफल हो गए. बाराचट्टी थाना की पुलिस का कहना है कि इस घटना की छानबीन हो रही है. घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस की कार्रवाई चल रही है.

'RJD के इशारे पर हमला' : दरअसल, ज्योति देवी मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं और हम पार्टी की कद्दावर नेता हैं. उन्होंने कहा कि राजद के इशारे घटना हुई है. ज्योति देवी मांझी ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों के द्वारा खुले वाहन से प्रचार करने के लिए वाहन की उपलब्धता कराई गई थी.

ज्योति देवी का कहना है कि समर्थकों के कहने पर वह सड़क किनारे रहने वाले लोगों मिल रही थी. लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे और वोट मांग रहे थे. इसी क्रम में मायापुर सुलेबट्टा ओवरब्रिज के समीप 4 से 5 की संख्या में रहे लोगों ने बड़े-बड़े रोड़े चलाए, जिसमें एक रोड़ा मुझे लगा और गिर पड़ी. यह घटना राजद के इशारे पर की गई है. एक साजिश के तहत मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है.

''यह बिल्कुल ही जानलेवा हमला था. मेरी जान लेने की साजिश थी. 4-5 की संख्या में रहे युवकों के द्वारा यह हमला साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ किया गया. यदि वह बड़ा रोड़ा मेरे चेहरे पर लग जाता, तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती. फिलहाल अस्पताल में भर्ती हूं. मैं बता देना चाहती हूं कि यह हमला राजद के इशारे पर किया गया है. इसमें शामिल रहे सभी की गिरफ्तारी तत्काल की जाए.''- ज्योति देवी मांझी, वर्तमान विधायक व बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम की प्रत्याशी

