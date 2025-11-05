ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी पर जानलेवा हमला, बाराचट्टी से हैं NDA उम्मीदवार

ज्योति देवी मांझी ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गयाजी में एक बार फिर से एनडीए के हम (सेकुलर) प्रत्याशी पर हमला हुआ है. बुधवार को गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम सेकुलर की वर्तमान विधायक और पार्टी प्रत्याशी ज्योति देवी मांझी पर हमला किया गया. इस हमले में वह घायल हो गई है. घटना के बाद बाराचट्टी थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. इससे पहले टिकारी में यह घटना सामने आ चुकी है, जब हम प्रत्याशी अनिल कुमार पर हमला हुआ था. खुले वाहन से प्रचार के दौरान हुई घटना : जानकारी के अनुसार, ज्योति देवी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भलुआ में प्रचार करने के बाद मायापुर सुलेबट्टा क्षेत्र में पहुंची थी. मायापुर सुलबट्टा क्षेत्र में खुले वाहन से वह प्रचार कर रही थी. इसी बीच चार-पांच की संख्या में आए हमलावरों द्वारा हम प्रत्याशी पर बड़े-बड़े पत्थर चलाए गए. इस घटना में एक पत्थर हम ज्योति देवी मांझी को लगा. इसके बाद वह गिर पड़ी. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. ज्योति देवी का स्वास्थ्य जांच करते डॉक्टर (ETV Bharat) जांच में जुटी है पुलिस : घटना की जानकारी होते ही बाराचट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं रोड़ेबाजी करने वाले आपराधिक तत्व के लोग मौके से फरार होने में सफल हो गए. बाराचट्टी थाना की पुलिस का कहना है कि इस घटना की छानबीन हो रही है. घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस की कार्रवाई चल रही है.