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पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा के बाहर गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला, बेटा और दो एसआई भी घायल

अंबाला: पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा परिसर के बाहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब सिख संगत और IAKTF के नेशनल प्रेसिडेंट गुरसिमरन सिंह मंड के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने गुरसिमरन पर हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों के सामने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया. इस हमले में गुरसिमरन, उनका बेटा और दो एसआई घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है. बता दें कि गुरसिमरन को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है.

पैर पर कार चढ़ाने का आरोप: अकाली दल हरियाणा के पूर्व मीडिया इंचार्ज ने बताया कि "गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पहले एक व्यक्ति के पैर पर चढ़ गई. जब मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया, तो गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए एक अन्य व्यक्ति के पैर पर भी चढ़ा दिया. जब गाड़ी तीसरे व्यक्ति की ओर बढ़ी तो सिख संगत ने उसे रोक लिया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा बढ़ गया."

पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा के बाहर गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला (ETV Bharat)

अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप: पूर्व मीडिया इंचार्ज ने बताया कि "जब संगत ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, तो गुरसिमरन सिंह मंड ने कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया और हथियार भी दिखाए. संगत को ये जानकारी मिली कि गुरसिमरन सिंह मंड सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. जिसके चलते माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ सिख संगत पर गाड़ी चढ़ाने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और हथियार दिखाकर डराने-धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाए."