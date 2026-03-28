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बिहार में गुजरात पुलिस पर हमला, 27 पुराने मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम

नालंदा में गुजरात पुलिस पर हमला का मामला सामने आया है. पुलिस 27 पुराना हत्याकांड में गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी.

Attack On Gujarat Police In Nalanda
नालंदा में गुजरात पुलिस पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 5:52 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में गुजरात पुलिस पर हमला किया गया. इस हमले में महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिस कर्मियों को चोट आयी है. घटना जिले के बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र टिकुली मोहल्ला की है. सभी घायलों को स्थानीय मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया गया.

1999 में हुई थी हत्या: मिली जानकारी के अनुसार टिकुलीपर मोहल्ले में गुजरात पुलिस और बिहार थाना की संयुक्त टीम छापेमारी करने पहुंची थी. यह कार्रवाई गुजरात के सूरत जिले के पांडेसरा थाना में वर्ष 1999 में दर्ज एक हत्या के मामले में की जा रही थी. आरोप है, कि उस समय राजेश यादव गुजरात मजदूरी करने गए थे. उसी दौरान विवाद में इंद्रदेव महतो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

परिजनों ने पुलिस पर किया हमला: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी राजेश यादव बिहार शरीफ के टिकुलीपर इलाके में छिपा हुआ है. इसी सूचना के आधार पर देर रात संयुक्त टीम ने उसके ठिकाने पर दबिश दी. बताया जाता है कि जैसे ही पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, उसके परिजनों ने विरोध करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Attack On Gujarat Police In Nalanda
नालंदा का बिहार थाना (ETV Bharat)

आरोपी को गिरफ्तार कर ले गयी पुलिस: घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेश यादव को गिरफ्तार कर गुजरात ले गई. जबकि साथ ही आरोपी की पत्नी, एक पुत्री और पुत्र को भी हिरासत में लिया गया है. गुजरात पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो चुकी है. इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है.

"गुजरात पुलिस पुराने हत्याकांड में गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी के परिजनों के द्वारा बदसलूकी की गयी. इसकी जांच की जा रही है. वरीय पदाधिकारी के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी." -आभा कुमारी, एसआई, बिहार थाना

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