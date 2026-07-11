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वनभूमि पर खेती से रोका तो आगबबूला हुआ शख्स, वनकर्मियों पर सब्बल से किया जानलेवा हमला

उमरिया के चंदिया वन परिक्षेत्र के नरवार-25 गांव की वारदात. घायल वनकर्मियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत. पुलिस कर रही मामले की जांच.

Attack on forest workers Umaria
उमरिया में वनकर्मियों पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र में जंगल की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने पहुंचे वनकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने लोहे की सब्बल से विभाग के तीन कर्मचारियों को घायल कर दिया, साथ ही उनकी बाइक और चौकी की चाबी लेकर फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

उमरिया के चंदिया वन परिक्षेत्र के नरवार-25 गांव की वारदात

उमरिया के चंदिया वन परिक्षेत्र के नरवार-25 गांव के कुदरी टोला में उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब वन विभाग की टीम नियमित गश्त के दौरान जंगल की सरकारी भूमि पर पहुंची. वनकर्मियों ने देखा कि कथित रूप से वन भूमि पर जुताई की जा रही है. उन्होंने मौके पर मौजूद मिथुन बैगा को सरकारी जमीन पर खेती करने से रोका और नियमों की जानकारी दी.

जानकारी के मुताबिक समझाइश के दौरान ही विवाद बढ़ गया. आरोप है कि आरोपी मिथुन अचानक आक्रोशित हो गया और पास में रखी लोहे की सब्बल उठाकर वनकर्मियों पर हमला कर दिया. हमले में वनकर्मी सतेंद्र प्रजापति, विमलेश गुप्ता और चौकीदार संतोष यादव घायल हो गए. हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

आरोप है कि मिथुन ने वनकर्मी सतेंद्र प्रजापति की मोटरसाइकिल पर भी सब्बल से कई वार कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद वह बाइक की चाबी निकालकर फरार हो गया. खास बात यह है कि उसी चाबी के गुच्छे में वन चौकी की चाबी भी लगी हुई थी. चाबी गायब होने के कारण वन चौकी को अस्थायी रूप से बंद रखना पड़ा, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

घायल वनकर्मियों ने चंदिया थाने में दर्ज कराई शिकायत

घायल वनकर्मियों ने चंदिया थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. थाना प्रभारी जेएस परस्ते ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

लगातार वन अमले पर हो रहे हमलों ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जंगलों को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से बचाने के दौरान उन्हें अक्सर ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है.

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