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वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, दो वनकर्मी गंभीर

वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश ( Etv Bharat )

सागर : जिले की बंडा विधानसभा में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है. इस हमले में शाहगढ़ के दो वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आरोप है कि वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया गया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की गई. घटना में शाहगढ़ उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी और नारायण सिंह पलिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

वनविभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपी पहले भी अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई झेल चुके हैं. दोबारा रोकने पर उन्होंने वनविभाग की टीम को निशाना बनाया.