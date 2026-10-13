वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, दो वनकर्मी गंभीर
हमलावरों ने पहले भी किया अतिक्रमण, दोबारा हटाने पहुंचे वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास, सिर में लाठियां भी मारीं. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:36 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 9:08 AM IST
सागर : जिले की बंडा विधानसभा में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है. इस हमले में शाहगढ़ के दो वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आरोप है कि वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया गया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की गई. घटना में शाहगढ़ उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी और नारायण सिंह पलिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
वनविभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपी पहले भी अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई झेल चुके हैं. दोबारा रोकने पर उन्होंने वनविभाग की टीम को निशाना बनाया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रविवार रात शाहगढ़ वन परिक्षेत्र के छोटे बंधा के पास वनभूमि अतिक्रमण की शिकायत वनविभाग को मिली थी. सूचना पर वनविभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और अतिक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया. ऐसे में विवाद की स्थिति बन गई और वनकर्मियों का आरोप है कि अतिक्रमणकारियों को रोकने पर उन्होंने वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और एकसाथ होकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में घायल दोनों वनकर्मियों को तत्काल शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
हमलावरों ने पहले भी किया अतिक्रमण
वन परिक्षेत्र अधिकारी सर्वेश सोनी ने बताया, '' संबंधित लोगों को पूर्व में भी वन भूमि पर अतिक्रमण करने से रोका गया था और कार्रवाई की गई थी. अब वन विभाग संबंधित लोगों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है.'' फिलहाल, इस घटना ने वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि मामले में पुलिस और वन विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है.
यह भी पढ़ें-
- 10 सालों से फाइलों में गांधी सागर का पानी, मंदसौर, नीमच और रतलाम आज भी पानी को तरस रहे, जानें क्यों अटका ये प्रोजेक्ट
- सागर के डेयरी संचालक जिद पर अड़े, अंतिम नोटिस भी बेअसर, अब नगर निगम ने चलाया हंटर
- 7 साल की उम्र में साइंटिस्ट वाला दिमाग, हम उम्र क्या, बड़े-बड़े नहीं कर पाते वो काम, जो कर देता है अनय
वन विभाग की शिकायत पर शाहगढ़ थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.''