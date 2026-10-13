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वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, दो वनकर्मी गंभीर

हमलावरों ने पहले भी किया अतिक्रमण, दोबारा हटाने पहुंचे वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास, सिर में लाठियां भी मारीं. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR FOREST DEPT ATTACKED IN BANDA
वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 8:36 AM IST

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Updated : October 13, 2026 at 9:08 AM IST

2 Min Read
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सागर : जिले की बंडा विधानसभा में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है. इस हमले में शाहगढ़ के दो वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आरोप है कि वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया गया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की गई. घटना में शाहगढ़ उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी और नारायण सिंह पलिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

वनविभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपी पहले भी अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई झेल चुके हैं. दोबारा रोकने पर उन्होंने वनविभाग की टीम को निशाना बनाया.

वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, 2 गंभीर (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रविवार रात शाहगढ़ वन परिक्षेत्र के छोटे बंधा के पास वनभूमि अतिक्रमण की शिकायत वनविभाग को मिली थी. सूचना पर वनविभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और अतिक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया. ऐसे में विवाद की स्थिति बन गई और वनकर्मियों का आरोप है कि अतिक्रमणकारियों को रोकने पर उन्होंने वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और एकसाथ होकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में घायल दोनों वनकर्मियों को तत्काल शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Attack on Forest team sagar
वन भूमि पर अतिक्रमण करने से रोका गया, तो कर दिया हमला (Etv Bharat)

हमलावरों ने पहले भी किया अतिक्रमण

वन परिक्षेत्र अधिकारी सर्वेश सोनी ने बताया, '' संबंधित लोगों को पूर्व में भी वन भूमि पर अतिक्रमण करने से रोका गया था और कार्रवाई की गई थी. अब वन विभाग संबंधित लोगों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है.'' फिलहाल, इस घटना ने वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि मामले में पुलिस और वन विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है.

FOREST ATTACK DEPUTY RANGER FOREST
शाहगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

वन विभाग की शिकायत पर शाहगढ़ थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.''

Last Updated : October 13, 2026 at 9:08 AM IST

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