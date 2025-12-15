ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 4 खनन माफियाओं को पुलिस ने दबोचा, 2 जेसीबी जब्त

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध खनन माफिया ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अवैध खनन में प्रयुक्त दो जेसीबी मशीनें भी जब्त की हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि देई थाना क्षेत्र में दर्ज इस प्रकरण में वनकर्मियों पर हमला कर राजकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में त्वरित कार्रवाई की गई है. पुलिस ने राजेंद्र सैनी, आशाराम, बुद्धिप्रकाश और राजेंद्र नामक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

देई थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 12:10 बजे, वनरक्षक दिलीप सिंह नरूका व रेंजर जेतपुर का स्टाफ, अवैध खनन की सूचना पर जेतपुर पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंचा था. मौके पर भारी पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था, जहां 2 जेसीबी मशीनें और 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली पत्थर व झिकरा निकालकर ले जा रहे थे. जब वनकर्मियों ने खनन रोककर पूछताछ की तो आरोपी गाली-गलौच व धमकियों पर उतर आए.