ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 4 खनन माफियाओं को पुलिस ने दबोचा, 2 जेसीबी जब्त

आरोपियों ने वनकर्मियों की वर्दी फाड़ दी थी. उन्हें बेरहमी से पीटा और मोबाइल छीन लिया था.

attack on forest officials
गिरफ्तार आरोपी व जब्त जेसीबी (Photo Courtesy: Bundi Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध खनन माफिया ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अवैध खनन में प्रयुक्त दो जेसीबी मशीनें भी जब्त की हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि देई थाना क्षेत्र में दर्ज इस प्रकरण में वनकर्मियों पर हमला कर राजकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में त्वरित कार्रवाई की गई है. पुलिस ने राजेंद्र सैनी, आशाराम, बुद्धिप्रकाश और राजेंद्र नामक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पढ़ें: वन विभाग की टीम पर बजरी माफिया का हमला, कपड़े उतारकर की मारपीट

देई थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 12:10 बजे, वनरक्षक दिलीप सिंह नरूका व रेंजर जेतपुर का स्टाफ, अवैध खनन की सूचना पर जेतपुर पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंचा था. मौके पर भारी पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था, जहां 2 जेसीबी मशीनें और 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली पत्थर व झिकरा निकालकर ले जा रहे थे. जब वनकर्मियों ने खनन रोककर पूछताछ की तो आरोपी गाली-गलौच व धमकियों पर उतर आए.

कुछ ही देर में 8–10 हथियारबंद लोग बाइक व गाड़ियों से मौके पर पहुंचे और वनकर्मियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में वनरक्षक दिलीप सिंह नरूका व रघुवीर सिंह राजावत के सिर व हाथों पर गंभीर चोटें आईं. आरोपियों ने उनकी वर्दी फाड़ दी, जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटा और मोबाइल छीनकर सबूत भी नष्ट कर दिए. अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: गश्त कर रहे वनकर्मियों पर जानलेवा हमला, 2 घायल

चार आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी: एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी देई कमलेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में राजेंद्र सैनी (38) निवासी सहण, आशाराम (27) निवासी नंदगांव, बुद्धिप्रकाश (25) निवासी जेतपुर और राजेंद्र (24) निवासी भोमपुरा शामिल हैं. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED
JCBS SEIZED
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व
वनकर्मियों पर हमला
ATTACK ON FOREST OFFICIALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.