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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए वनकर्मियों पर हमला, पुलिस से भी मारपीट का आरोप, कांग्रेस नेता समेत 20 गिरफ्तार

वन विभाग के वाहनों पर भी हमला किया गया. थाने के बाहर खड़ी हुई प्राइवेट और वन विभाग की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया.

वन विभाग के वाहनों पर हमला
वन विभाग के वाहनों पर हमला (सौजन्य - वन विभाग की टीम)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 5:10 PM IST

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कोटा: वन विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ रविवार को की गई कार्रवाई के विरोध में हिंसा का मामला सामने आया है. इस हिंसा में कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन्होंने पहले वन कर्मियों के साथ जानलेवा मारपीट की थी, फिर थाने में पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट और जानलेवा हमला किया. इतना ही नहीं, वन विभाग के वाहनों पर भी हमला किया गया. थाने के बाहर खड़ी हुई प्राइवेट और वन विभाग की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया.

इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक चतुर्थ मनीष शर्मा का कहना है कि वनरक्षक सुनील और फॉरेस्टर रघुवीर पंकज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में कांग्रेस नेता देवा भड़क, पूर्व सरपंच नारायण व गोविंद समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इन्होंने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की थी. साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था.

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पहले अमर कुआं फिर थाने के बाहर हुआ घटनाक्रम : वन विभाग के मंडाना रेंजर गौरव मीणा ने बताया कि डोलिया नाके के अमर कुआं गांव में वन विभाग की जमीन पर नए बाड़े बन रहे थे. यहां पहले से भी कुछ बाड़े बने हुए हैं, सालों से अतिक्रमण चल रहा है, जिसे हटाने की कार्रवाई लगातार चलती है. इसी कार्रवाई के तहत रविवार को टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे. कुल 35 लोग वर्दी में मौजूद थे, महिलाओं की संख्या कम थी. अचानक से ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. तीन जेसीबी के कांच फोड़ दिए, जीप में भी तोड़फोड़ कर दी.

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्मिकों के साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद जब वे रानपुर थाने में रात के समय शिकायत देने पहुंचे तो वहां भी करीब 150 लोग आ गए. इसके बाद उन्होंने थाने के बाहर खड़ी टीम से भी मारपीट की और वाहनों में तोड़फोड़ की गई. वहीं, वनरक्षक सुनील का सिर फोड़ दिया था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा टांके आए हैं. रघुवीर पंकज के पैर में फैक्चर आया है. आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है.

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बल प्रयोग कर खदेड़ा, मुकदमा भी दर्ज : देर रात को बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए थे. इन लोगों ने अचानक ही थाने के बाहर खड़े वाहनों पर भी हमला बोल दिया. यहां तक कि पथराव भी शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस भी बीच बचाव में पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सतीश सहित अन्य पुलिसकर्मियों से भी मारपीट की गई. बाद में अन्य थानों का जाप्ता पहुंचा, तब बल प्रयोग कर इन लोगों को खदेड़ा गया है. साथ ही कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है.

देवा भड़क का भाई पहले भी कर चुका है हमला : इस घटनाक्रम में शामिल कांग्रेस नेता देवा भड़क का भाई कालू भड़क पहले भी पुलिस के साथ मारपीट कर चुका है. साल 2023 में रानपुर थाना इलाके में फायरिंग की गई थी. जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तब उसने नाकेबंदी तोड़ दी. इसके बाद एक ही दिन में सात अलग-अलग जगह पर नाकेबंदी तोड़ी, जिसमें कोटा शहर, कोटा ग्रामीण व बारां जिले के अलग-अलग थाने शामिल थे. यहां पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले भी किए गए थे, आखिर में बारां जिले के मांगरोल में फायरिंग कर पुलिस ने उसे रोका और गिरफ्तार किया था.

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पुलिस और वनकर्मियों से मारपीट
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर हमला
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