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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए वनकर्मियों पर हमला, पुलिस से भी मारपीट का आरोप, कांग्रेस नेता समेत 20 गिरफ्तार

वन विभाग के वाहनों पर हमला ( सौजन्य - वन विभाग की टीम )

कोटा: वन विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ रविवार को की गई कार्रवाई के विरोध में हिंसा का मामला सामने आया है. इस हिंसा में कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन्होंने पहले वन कर्मियों के साथ जानलेवा मारपीट की थी, फिर थाने में पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट और जानलेवा हमला किया. इतना ही नहीं, वन विभाग के वाहनों पर भी हमला किया गया. थाने के बाहर खड़ी हुई प्राइवेट और वन विभाग की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक चतुर्थ मनीष शर्मा का कहना है कि वनरक्षक सुनील और फॉरेस्टर रघुवीर पंकज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में कांग्रेस नेता देवा भड़क, पूर्व सरपंच नारायण व गोविंद समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इन्होंने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की थी. साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था. पढे़ं. माइनिंग विभाग की टीम पर हमला, चार घायल, पथराव कर ड्रोन और वाहन को तोड़ा पहले अमर कुआं फिर थाने के बाहर हुआ घटनाक्रम : वन विभाग के मंडाना रेंजर गौरव मीणा ने बताया कि डोलिया नाके के अमर कुआं गांव में वन विभाग की जमीन पर नए बाड़े बन रहे थे. यहां पहले से भी कुछ बाड़े बने हुए हैं, सालों से अतिक्रमण चल रहा है, जिसे हटाने की कार्रवाई लगातार चलती है. इसी कार्रवाई के तहत रविवार को टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे. कुल 35 लोग वर्दी में मौजूद थे, महिलाओं की संख्या कम थी. अचानक से ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. तीन जेसीबी के कांच फोड़ दिए, जीप में भी तोड़फोड़ कर दी.