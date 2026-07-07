ETV Bharat / state

शुद्ध आहार मिलावट पर वार : जयपुर में रेड बुल एनर्जी के गोदाम पर कार्रवाई, 53,256 बोतलें सीज

जयपुर: प्रदेश में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की निरीक्षण टीम ने मंगलवार को जयपुर के वीकेआई रोड नंबर एक क्षेत्र में रेड बुल एनर्जी नामक एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई कर 53,256 बोतलें सीज की गई.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला के बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवतसिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने मेसर्स आदर्श ऐसोसियेट, ई-7, वीकेआई रोड नंबर एक, जयपुर पर निरीक्षण के दौरान 'रेड बुल एनर्जी' नामक कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया. संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेड बुल के कैन पर Energy Drink, VITALIZES BODY and MIND का उल्लेख किया हुआ है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं.