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शुद्ध आहार मिलावट पर वार : जयपुर में रेड बुल एनर्जी के गोदाम पर कार्रवाई, 53,256 बोतलें सीज

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की निरीक्षण टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है.

शुद्ध आहार मिलावट पर वार
एनर्जी ड्रिंक की 53,256 बोतलें सीज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 10:18 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की निरीक्षण टीम ने मंगलवार को जयपुर के वीकेआई रोड नंबर एक क्षेत्र में रेड बुल एनर्जी नामक एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई कर 53,256 बोतलें सीज की गई.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला के बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवतसिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने मेसर्स आदर्श ऐसोसियेट, ई-7, वीकेआई रोड नंबर एक, जयपुर पर निरीक्षण के दौरान 'रेड बुल एनर्जी' नामक कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया. संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेड बुल के कैन पर Energy Drink, VITALIZES BODY and MIND का उल्लेख किया हुआ है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं.

पढ़ें : शुद्ध आहार मिलावट पर वार : भ्रामक प्रचार पर बड़ी कार्रवाई, जयपुर में एनर्जी ड्रिंक की 32 हजार 292 बोतलें सीज

भ्रामक दावों से सतर्क रहें : डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है तथा लेबल पर भ्रामक प्रचार संबंधी उल्लंघनों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों से सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं.

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