राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम पर हमला, कर्मचारियों को पीटा, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त

राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम पर हमला ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने गई विभागीय टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है. घटना 15 नवंबर की बताई जा रही है. गांव महाजीत का पुरा में अवैध जंपर हटाने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर लाठियों, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया. हमलावरों ने टीम के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जानलेवा टक्कर मारकर उनको डराने-धमकाने की कोशिश की. पीड़ित कर्मचारी अवधेश ने राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत के अनुसार, वह शमशेर खां और विभाग की गाड़ी के साथ गांव दिघी में कार्रवाई करने के बाद महाजीत का पुरा पहुंचे थे, जहां कलावती पत्नी हरि सिंह और इन्द्रजीत पुत्र विरखाराम के अवैध जंपर उतारने की कार्रवाई चल रही थी. इसी दौरान ओमप्रकाश पुत्र शिव सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और टीम को रोकते हाथापाई शुरू कर दी. इसके बाद भीड़ ने शमशेर खां को पकड़कर मारपीट कर दी और मोबाइल व सरकारी दस्तावेज छीनने का प्रयास किया. राजाखेड़ा थाना इलाके में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई. राज्यकार्य में बाधा समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -सीओ राजेश शर्मा ने बताया.