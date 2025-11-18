राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम पर हमला, कर्मचारियों को पीटा, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त
राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव महाजीत का पुरा में बिजली विभाग की टीम पर लाठियों, डंडों और पत्थरों से हमला. जानिए पूरा मामला...
Published : November 18, 2025 at 8:35 PM IST
धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने गई विभागीय टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है. घटना 15 नवंबर की बताई जा रही है. गांव महाजीत का पुरा में अवैध जंपर हटाने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर लाठियों, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया. हमलावरों ने टीम के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जानलेवा टक्कर मारकर उनको डराने-धमकाने की कोशिश की.
पीड़ित कर्मचारी अवधेश ने राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत के अनुसार, वह शमशेर खां और विभाग की गाड़ी के साथ गांव दिघी में कार्रवाई करने के बाद महाजीत का पुरा पहुंचे थे, जहां कलावती पत्नी हरि सिंह और इन्द्रजीत पुत्र विरखाराम के अवैध जंपर उतारने की कार्रवाई चल रही थी. इसी दौरान ओमप्रकाश पुत्र शिव सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और टीम को रोकते हाथापाई शुरू कर दी. इसके बाद भीड़ ने शमशेर खां को पकड़कर मारपीट कर दी और मोबाइल व सरकारी दस्तावेज छीनने का प्रयास किया.
राजाखेड़ा थाना इलाके में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई. राज्यकार्य में बाधा समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -सीओ राजेश शर्मा ने बताया.
अवधेश ने शमशेर को बचाने की कोशिश की तो उससे भी मारपीट की गई. शिकायत में बताया गया कि ड्राइवर रंजीत मौके पर आया तो भीड़ ने उसे भी पटक कर लात-घूंसों से मारा. इसी दौरान ओमप्रकाश ने रंजीत पर लाठी से हमला किया. इसके बाद महिलाओं और अन्य लोगों को उकसाकर बिजली विभाग की गाड़ी पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए और भारी नुकसान हुआ. अवधेश ने बताया कि जब जान बचाकर भाग रहे थे, तब ओमप्रकाश ने ट्रैक्टर चालक मनीष को टक्कर मारने के लिए उकसाया. मनीष ने ट्रैक्टर से पिकअप को टक्कर मार दी. उधर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
विभाग का पक्ष : जेवीवीएनएल राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है. बिजली चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.