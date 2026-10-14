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गिरिडीह डीटीओ और एमवीआई पर हमला, बस का परमिट मांगने पर हुआ विवाद

गिरिडीह: जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक समेत पूरी टीम पर हमला हुआ है. हमला एक बस चालक से परमिट मांगने के बाद किया गया है. इस हमले में डीटीओ संतोष कुमार को तो चोट नहीं आई, लेकिन मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई ) शुभम लाल सिंह को गंभीर चोट आई है. एमवीआई का इलाज अस्पताल में चल रहा है. यह घटना दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाइवे पर डुमरी प्रखंड के कुलगो टोल प्लाजा के समीप घटी है. इस घटना को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने डुमरी थाना को आवेदन प्रेषित किया है.

डीटीओ संतोष कुमार ने बताया कि मंगलवार को उनके द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी. उनके साथ मोटरयान निरीक्षक शुभम लाल के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी सहायक साकेत व चालक बालेश्वर मरांडी भी थे. इस दौरान दिल्ली-कोलकाता एनएच पर बीच सड़क पर खड़ी बस (नंबर-डबल्यू बी 51 सी-8298) के चालक से परमिट मांगा गया. चालक ने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन परमिट दिखाया. वाहन का अवलोकन करने पर परमिट गलत ढंग से बना पाया गया.

डीटीओ संतोष कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में पूछताछ चल ही रही थी कि इसी बीच में अगल-बगल के दुकानदार आ गए. उनके साथ जेएलकेएम के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए और बस से भी यात्री उतरे और फिर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में एमवीआई के सिर पर गंभीर चोट आई है. डीटीओ ने बताया कि इस दौरान उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई, जिसमें उनका चश्मा टूट गया है. डीटीओ ने कहा कि हमले के बाद वे लोग किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकले.

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दूसरी तरफ जेएलकेएम के जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार को टोल के पास बीच रोड में बस रुकी हुई थी. वहां डीटीओ चेकिंग कर रहे थे. बीच सड़क में बस रुकने की वजह क्या है यही जानकारी लेने वे पहुंचे थे. डीटीओ को अपना परिचय दिया था. इसके बावजूद वे रूखा व्यवहार कर रहे थे. बस का चालान काटा गया था, जबकि बस में यात्री बैठे थे.