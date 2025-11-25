गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा
Attack On Delivery Boy In Gurugram: गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवाल हमले का मामला सामने आया है. वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है.
Published : November 25, 2025 at 7:46 AM IST
गुरुग्राम: सेक्टर-10 में युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. 5 से ज्यादा लोगों ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा. हमलावरों ने कुल्हाड़ी, तेजधार हथियार और लाठी-डंडों से युवक को जमकर पीटा. जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक अभिषेक बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय का काम करता था. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला: सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि अभिषेक अपनी बाइक के पास खड़ा है. तभी कार सवार हमलावर पहले युवक की बाइक में टक्कर मारते हैं, फिर उतर कर तेजधार हथियारों से हमला कर देते हैं. इसके बाद आरोपी दोबारा कार और बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं.
अभिषेक की आरोपियों के कुछ दिन पहले हुई थी कहासुनी: पीड़ित अभिषेक के भाई ने बताया कि एक हफ्ते पहले आरोपियों के साथ उसके भाई अभिषेक की कहासुनी हुई थी. इसी की रंजिश से आरोपियों ने अभिषेक पर हमला किया.
पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी: पुलिस प्रवक्ता संदीप के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. अभिषेक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
