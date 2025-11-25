ETV Bharat / state

गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा

गुरुग्राम: सेक्टर-10 में युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. 5 से ज्यादा लोगों ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा. हमलावरों ने कुल्हाड़ी, तेजधार हथियार और लाठी-डंडों से युवक को जमकर पीटा. जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक अभिषेक बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय का काम करता था. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला: सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि अभिषेक अपनी बाइक के पास खड़ा है. तभी कार सवार हमलावर पहले युवक की बाइक में टक्कर मारते हैं, फिर उतर कर तेजधार हथियारों से हमला कर देते हैं. इसके बाद आरोपी दोबारा कार और बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं.

अभिषेक की आरोपियों के कुछ दिन पहले हुई थी कहासुनी: पीड़ित अभिषेक के भाई ने बताया कि एक हफ्ते पहले आरोपियों के साथ उसके भाई अभिषेक की कहासुनी हुई थी. इसी की रंजिश से आरोपियों ने अभिषेक पर हमला किया.