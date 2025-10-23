ETV Bharat / state

गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग

दुर्ग : भिलाई स्थित संतोषी पारा क्षेत्र में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.अज्ञात लोगों ने एक गाय पर कटर से हमला किया है. आरोपियों ने गाय के शरीर पर 70 से ज्यादा बार वार किया है.जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो चुकी है.घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है.इस मामले में हिंदू संगठनों ने छावनी थाना पहुंचकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी :आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कार्यकर्ताओं ने सीएसपी हेम प्रकाश नायक को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की. इस घटना के बारे में गौसेविका भारती ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदू मंदिरों और धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा (Etv Bharat)