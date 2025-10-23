ETV Bharat / state

गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग

भिलाई में असामाजिक तत्वों ने गाय पर कटर से हमला किया है.

Attack on cow with sharp cutter
गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : भिलाई स्थित संतोषी पारा क्षेत्र में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.अज्ञात लोगों ने एक गाय पर कटर से हमला किया है. आरोपियों ने गाय के शरीर पर 70 से ज्यादा बार वार किया है.जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो चुकी है.घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है.इस मामले में हिंदू संगठनों ने छावनी थाना पहुंचकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी :आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कार्यकर्ताओं ने सीएसपी हेम प्रकाश नायक को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की. इस घटना के बारे में गौसेविका भारती ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदू मंदिरों और धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा (Etv Bharat)

संतोषी पारा में बुधवार शाम एक गाय की मौत हुई थी.गुरुवार सुबह दूसरी गाय पर क्रूर हमला किया गया है.जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, घायल गाय को थाने में ही रखा जाएगा.वहीं उसका इलाज और भोजन कराया जाएगा- भारती,गौसेविका

वहीं छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. गाय को तत्काल मवेशी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है - हेम प्रकाश नायक, सीएसपी

पुलिस ने इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही है.साथ ही जहां भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मिलेगा वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा में मजदूर की संदिग्ध मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

जांजगीर जिले में दीपावली के दिन मर्डर, पुरानी रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर मारा चाकू, मारपीट के 18 और केस दर्ज

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोकरंग का होगा प्रदर्शन


TAGGED:

FOUND ON ROAD IN BLOODY CONDITION
HINDU ORGANIZATIONS OPENED FRONT
गाय पर कटर से हमला
छावनी थाना
ATTACK ON COW WITH SHARP CUTTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.