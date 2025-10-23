गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग
भिलाई में असामाजिक तत्वों ने गाय पर कटर से हमला किया है.
दुर्ग : भिलाई स्थित संतोषी पारा क्षेत्र में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.अज्ञात लोगों ने एक गाय पर कटर से हमला किया है. आरोपियों ने गाय के शरीर पर 70 से ज्यादा बार वार किया है.जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो चुकी है.घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है.इस मामले में हिंदू संगठनों ने छावनी थाना पहुंचकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.
कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी :आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कार्यकर्ताओं ने सीएसपी हेम प्रकाश नायक को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की. इस घटना के बारे में गौसेविका भारती ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदू मंदिरों और धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाया जा रहा है.
संतोषी पारा में बुधवार शाम एक गाय की मौत हुई थी.गुरुवार सुबह दूसरी गाय पर क्रूर हमला किया गया है.जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, घायल गाय को थाने में ही रखा जाएगा.वहीं उसका इलाज और भोजन कराया जाएगा- भारती,गौसेविका
वहीं छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है.
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. गाय को तत्काल मवेशी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है - हेम प्रकाश नायक, सीएसपी
पुलिस ने इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही है.साथ ही जहां भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मिलेगा वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
