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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर्स पर हमला, दीपके का भाजपा पर आरोप, मंत्री बेढम बोले- कांग्रेस कार्यकर्ता ओढ़ रहे सीजेपी का मुखौटा

जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और अन्य कार्यकर्ताओं पर शुक्रवार को जयपुर में हमला हो गया. वे शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बगरू इलाके में रामपुरा-कंवरपुरा गांव की राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उनका ग्रामीणों से आमना-सामना हुआ. ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर खदेड़ दिया. सीजेपी पदाधिकारियों की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया. ग्रामीणों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि हमलावर भाजपा के कार्यकर्ता थे. वहीं, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सीजेपी का मुखौटा पहनकर खुद ही अपने पर हमला करा रहे हैं.

आशुतोष बोले- जनता ने देखी भाजपा की गुंडागर्दी: इस घटना को लेकर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है. ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ है. उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल का निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लेने की मांग रखी है. ऐसा नहीं होने पर पूरे राजस्थान में आंदोलन करने और शिक्षा मंत्री दिलावर के इस्तीफे की मांग की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा जिस गांव में वे निरीक्षण करने पहुंचे. वहां बच्चे विकत हालात में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.