ज्वेलरी कारोबारी पर हमला, 200 ग्राम सोना-नगदी लूटी; CCTV खंगाल रही प्रयागराज पुलिस
DCP यमुना नगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि लूटी गई रिवाल्वर लाइसेंसी है, जिसका विवरण थाना रिकॉर्ड में दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 9:17 AM IST
प्रयागराज: बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी पर हमला करके 200 ग्राम सोना और नगदी लूट ली. इतना ही नहीं बेखौफ अपराधी, व्यापारी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लेकर फरार हो गए. घटना मांडा थाना क्षेत्र के चकडीहा ग्राम पंचायत भवन के पास की है.
DCP यमुना नगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि लूटी गई रिवाल्वर लाइसेंसी है, जिसका विवरण थाना रिकॉर्ड में दर्ज है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. बदमाशों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
DCP विवेक चंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाश पहले से रेकी कर रहे थे. जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा.
कैसे हुई लूट की घटना: पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार शाम की है. व्यापारी प्रदीप सोनी चिलबिला स्थित दुकान बंद करके शाम करीब 6.40 बजे भारतगंज स्थित आवास के लिए निकले थे.
जब वह मांडा ब्लॉक के चकडीहा ग्राम पंचायत भवन के सामने पहुंचे, तभी एक ही बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. प्रदीप सोनी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने तमंचे के बट से उन पर हमला कर दिया.
हमले में प्रदीप के सिर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही गिर पड़े. बदमाशों ने उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ली. लगभग 200 ग्राम सोना और करीब एक लाख रुपए नगद भी लूट लिए. शोरगुल सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश कट्टा लहराते हुए फरार हो चुके थे.
पीड़ित की हालत गंभीर: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घायल प्रदीप सोनी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
