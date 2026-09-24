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असम में भूपेश बघेल के काफिले पर हमला, गुटबाजी या साजिश, जिम्मेदार कौन

पथराव के बाद आमने-सामने कांग्रेस और बीजेपी नगांव में हुई घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.कांग्रेस का दावा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश बघेल और अन्य नेताओं के काफिले पर पथराव किया गया. पार्टी के मुताबिक, पीछे चल रही एक गाड़ी के शीशे टूटे और एक राष्ट्रीय सचिव के घायल हुए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को लेकर असम सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाए. बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे और दौरे की जानकारी प्रशासन को दी गई थी.इसके बावजूद काफिले पर हमला हुआ. बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई. उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए.

वहीं, बीजेपी नेताओं ने इस घटना को कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी से जोड़ते हुए अलग तस्वीर पेश की है.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाए हैं. जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों पर हमले का आरोप लगाया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर कौन थे, इसकी निष्पक्ष जांच कब होगी और दोषियों पर कार्रवाई कौन करेगा.

रायपुर : असम के नगांव में चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के काफिले पर पथराव की घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और असम कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल समेत पार्टी नेताओं के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें एक वाहन के शीशे टूटे और पार्टी ने एक नेता के घायल होने का दावा किया है. घटना के बाद रायपुर में युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का पुतला दहन कर विरोध जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की.

भूपेश बघेल ने असम सरकार पर लगाए आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के काफिले पर भाजपा से जुड़े लोगों ने हमला किया. काफिले पर रास्ते में पथराव किया गया और लौटते समय भी वाहनों को निशाना बनाया गया.पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी और अधिकारियों से संपर्क भी किया गया था- भूपेश बघेल,प्रभारी असम



रायपुर में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन



घटना के विरोध में रायपुर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का पुतला दहन किया. युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा और भय का माहौल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, वास्तविक दोषियों की पहचान की जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए.

रायपुर में युवा कांग्रेस ने असम के सीएम का फूंका पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमले के बाद गाड़ी की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने पथराव किया यदि वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता स्पष्ट है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस संगठन पर ही सवाल खड़े किए.उन्होंने भूपेश बघेल के पुराने राजनीतिक दायित्वों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पंजाब में उनके विरोध की बात सामने आई थी और अब असम में भी विरोध की स्थिति दिखाई दे रही है.साय ने कांग्रेस से यह देखने को कहा कि उसके संगठन के भीतर आखिर क्या चल रहा है और उसके नेताओं को अपने ही संगठन में विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है.मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की नीतियों और उसके चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा तथा स्थानीय चुनावों के नतीजों का उल्लेख किया.बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने घटना को कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जोड़ते हुए दावा किया कि कथित पथराव में कांग्रेस के ही लोग शामिल थे. उन्होंने वीडियो में कांग्रेस का झंडा दिखाई देने का दावा करते हुए कांग्रेस से इस पहलू पर स्पष्टीकरण मांगा. पांडेय के मुताबिक, घटना को दूसरे राजनीतिक दलों पर डालने की कोशिश की जा रही है.संतोष पांडेय के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि असम में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी भूपेश बघेल के काफिले पर हमला राजनीतिक कारणों से किया गया.





आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए



राजनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि पूरे विवाद को केवल भाजपा-कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता के साथ इस तरह की घटना होती है तो मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ता है.

यदि हमले में कांग्रेस का कोई व्यक्ति शामिल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि किसी दूसरे दल या असामाजिक तत्व की भूमिका है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. सिर्फ गुटबाजी का आरोप लगाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती- उचित शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार



सुरक्षा पर भी उठे सवाल



इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है.भूपेश बघेल ने दावा किया है कि प्रशासन को उनके कार्यक्रम और आवाजाही की जानकारी थी और पुलिस अधिकारियों से संपर्क भी किया गया था. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सुरक्षा संबंधी इनपुट प्रशासन के पास था तो काफिले की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी.और यदि जांच में यह सामने आता है कि हमला राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया, तब भी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से प्रशासन मुक्त नहीं हो जाता। वहीं, यदि जांच में कांग्रेस के ही किसी गुट या कार्यकर्ता की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी समान रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.





सबसे बड़ा सवाल— कौन थे हमलावर



इस पूरे विवाद में फिलहाल दो अलग-अलग दावे सामने हैं.कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने काफिले पर हमला किया.भाजपा का दावा है कि यह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम था.लेकिन इन दोनों दावों के बीच सबसे जरूरी सवाल है,वास्तव में पथराव किसने किया.इसका जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि पुलिस जांच, वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से सामने आना चाहिए.







नगांव की घटना ने एक बार फिर चुनावी राजनीति में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के सवाल को सामने ला दिया है. कांग्रेस इसे भाजपा से जुड़े लोगों का हमला बता रही है, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़ रही है।लेकिन आरोपों के इस सियासी शोर के बीच असली सवाल यही है—सच क्या है और जिम्मेदार कौन है.





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