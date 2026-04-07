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दिल्ली: अदालत में वकील पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल

दिल्ली की एक अदालत में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला ( ETV Bharat )