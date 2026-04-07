दिल्ली: अदालत में वकील पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक वकील पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.
Published : April 7, 2026 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक, कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर मंगलवार दोपहर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. दिनदहाड़े एक अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले ने न केवल कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीं, बल्कि कोर्ट की सुरक्षा प्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह हमला कहीं और नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर के भीतर किया गया.
घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:00 बजे की है, घायल अधिवक्ता की पहचान अमन गंभीर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार अमन जब कोर्ट पहुंचे, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. उन पर लात-घूंसे बरसाए गए. खुद को असुरक्षित पाकर अधिवक्ता ने तुरंत PCR कॉल कर पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का खौफ हमलावरों के चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखा.
जैसे ही अधिवक्ता अदालत कक्ष से बाहर निकलकर पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर किसी नुकीली वस्तु चाकू और कड़ा ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में अमन गंभीर का सिर फट गया और वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके सिर में तीन टांके आए हैं. चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने साहस का परिचय दिया. वकीलों ने घेराबंदी कर 2 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
डीसीपी शाहदरा आर. पी. मीना के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी पीड़ित अधिवक्ता के ही क्लाइंट (मुवक्किल) हैं और किसी पुराने विवाद के चलते इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया. वर्तमान में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक की जांच की जा रही है. बार एसोसिएशन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है.
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