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आगरा में अपर जिला जज पर हमला, अभद्रता-मारपीट, बीएसएफ जवान पर मुकदमा

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर खंदौली स्थित मई चौराहा के पास अलीगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली मुस्तफा पर हमले के साथ ही उनके पिता और गनर से मारपीट का मामला सामने आया है. अपर जिला जज की तहरीर पर खंदौली थाना पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया. मुकदमे में आरोप है कि बाइक सवार ने कार में टक्कर मारी, जिस पर अपर जिला जज बाइक सवार को समझाने लगे तो उसने 30-40 साथियों को बुला लिया. जिसके बाद अपर जिला जज, पिता और गनर के साथ मारपीट की. जान से मारने धमकी और कार में आग लगाने की कोशिश की. इस दौरान आरोपी बाइक सवार ने कार का शीशा तोड़ दिया. डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि बाइक की कार में टक्कर लगने के बाद मारपीट हुई थी. शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी चिह्नित करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

बता दें कि मामला 24 अक्तूबर का है. अलीगढ़ जिले की कोर्ट संख्या-5 में तैनात अपर जिला जज अली मुस्तफा 24 अक्टूबर को पिता गुलाम मुस्तफा, मां और गनर के साथ लखनऊ से अलीगढ़ आ रहे थे. यमुना एक्सप्रेस-वे के खंदौली इंटरचेंज से उतरकर आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर उनकी कार आई. आरोप है कि चौराहे पर जवाहर इंटर कॉलेज के सामने शराब के नशे में आए बाइक सवार ने कार में चालक साइड पर टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. अपर जिला जज अली मुस्तफा ने पुलिस को बताया कि कार रोककर बाइक सवार को गलत ड्राइविंग को लेकर समझाया. जिस पर बाइक सवार ने गालीगलौज शुरू कर दी. आरोपी ने अपना नाम भूपेंद्र निवासी गोविंदपुर बताया. कहा कि बीएसएफ में जवान हूं. इसके बाद आरोपी ने 30-40 लोग बुला लिए. हंगामा किया.