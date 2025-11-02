ETV Bharat / state

लखनऊ में मस्जिद के अंदर व्यक्ति पर हमला, दुआ करते समय की मारपीट, पुलिस ने खुलवाया ताला

मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.

पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश.
पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : पीजीआई थाना क्षेत्र में मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित को मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया. पीड़ित ने चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जमीन पर गिराकर मारा : राजीव नगर, घोसियाना के रहने वाले सैय्यूब अली शाह (45) पुत्र मेहंदी हसन ने बताया, मैं शनिवार शाम 7:30 बजे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था. नमाज पूरी होने के बाद जैसे ही सलाम फेरा (दुआ करने के दौरान), मस्जिद में मौजूद शौकत अली, मो. सलीम, हाफिज रहमत खां और मो. मुवीन ने घेर लिया. जमीन पर गिराकर मारपीट की, जिससे चोटें आईं हैं.

गेट पर लगाया ताला : पीड़ित ने तहरीर में बताया, घटना के बाद जब मैं मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो आरोपियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. आरोपियों ने मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया और दोबारा घेरकर जान से मारने की धमकी दी. मेरी चीख-पुकार सुनकर मस्जिद के बाहर मौजूद कुछ लोग बचाने के लिए आगे आए. इसी बीच, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

​ पुलिस की मौजूदगी में ताला खुला : थाना प्रभारी धीरेंद्र कुमार सिंह​ ने बताया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद का ताला खुलवाकर सैय्यूब अली शाह को सुरक्षित बाहर निकाला. पीड़ित सैय्यूब अली शाह की शिकायत के आधार पर चारों नामजद आरोपियों शौकत अली, मो. सलीम, हाफिज रहमत खां और मो. मुवीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ के 15 लाख उपभोक्ताओं के एक ही कार्यालय में हो जाएंगे तीन तरह के काम, इन चार जगहों पर बनेंगे कॉमर्शियल ऑफिस

TAGGED:

ATTACK ON PERSON PRAYING IN MOSQUE
LUCKNOW NEWS
UP CRIME
लखनऊ में मस्जिद के अंदर मारपीट
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.