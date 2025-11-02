ETV Bharat / state

लखनऊ में मस्जिद के अंदर व्यक्ति पर हमला, दुआ करते समय की मारपीट, पुलिस ने खुलवाया ताला

लखनऊ : पीजीआई थाना क्षेत्र में मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित को मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया. पीड़ित ने चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जमीन पर गिराकर मारा : राजीव नगर, घोसियाना के रहने वाले सैय्यूब अली शाह (45) पुत्र मेहंदी हसन ने बताया, मैं शनिवार शाम 7:30 बजे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था. नमाज पूरी होने के बाद जैसे ही सलाम फेरा (दुआ करने के दौरान), मस्जिद में मौजूद शौकत अली, मो. सलीम, हाफिज रहमत खां और मो. मुवीन ने घेर लिया. जमीन पर गिराकर मारपीट की, जिससे चोटें आईं हैं.

गेट पर लगाया ताला : पीड़ित ने तहरीर में बताया, घटना के बाद जब मैं मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो आरोपियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. आरोपियों ने मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया और दोबारा घेरकर जान से मारने की धमकी दी. मेरी चीख-पुकार सुनकर मस्जिद के बाहर मौजूद कुछ लोग बचाने के लिए आगे आए. इसी बीच, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.