लखनऊ में मस्जिद के अंदर व्यक्ति पर हमला, दुआ करते समय की मारपीट, पुलिस ने खुलवाया ताला
मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 7:13 PM IST
लखनऊ : पीजीआई थाना क्षेत्र में मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित को मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया. पीड़ित ने चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
जमीन पर गिराकर मारा : राजीव नगर, घोसियाना के रहने वाले सैय्यूब अली शाह (45) पुत्र मेहंदी हसन ने बताया, मैं शनिवार शाम 7:30 बजे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था. नमाज पूरी होने के बाद जैसे ही सलाम फेरा (दुआ करने के दौरान), मस्जिद में मौजूद शौकत अली, मो. सलीम, हाफिज रहमत खां और मो. मुवीन ने घेर लिया. जमीन पर गिराकर मारपीट की, जिससे चोटें आईं हैं.
गेट पर लगाया ताला : पीड़ित ने तहरीर में बताया, घटना के बाद जब मैं मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो आरोपियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. आरोपियों ने मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया और दोबारा घेरकर जान से मारने की धमकी दी. मेरी चीख-पुकार सुनकर मस्जिद के बाहर मौजूद कुछ लोग बचाने के लिए आगे आए. इसी बीच, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.
पुलिस की मौजूदगी में ताला खुला : थाना प्रभारी धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद का ताला खुलवाकर सैय्यूब अली शाह को सुरक्षित बाहर निकाला. पीड़ित सैय्यूब अली शाह की शिकायत के आधार पर चारों नामजद आरोपियों शौकत अली, मो. सलीम, हाफिज रहमत खां और मो. मुवीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
