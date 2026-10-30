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तूल पकड़ा जमीन विवाद में मारपीट का मामला, बाबूलाल ने सत्ताधारी पर उठाया सवाल, जेएमएम ने कहा- जवाबदेही के साथ आरोप लगाए भाजपा

अस्पताल पहुंचकर बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित का हाल जाना ( Etv Bharat )

गिरिडीहः जमीन विवाद को लेकर 75 वर्षीय मनजीत सिंह बग्गा पर हुए जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ चुका हैं. मामला राजनीतिक रंग ले रहा हैं. गांधी चौक के पास स्थित उनके पुश्तैनी मकान में आधी रात को घुसकर मारपीट किए जाने की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घायल से मुलाकात की. इसके बाद घटना को लेकर सरकार तथा प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. बाबूलाल मरांडी ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर शहर के भीतर इस तरह की घटना कैसे हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति पर हमले का आरोप हैं उसका संबध झामुमो से बताया जा रहा हैं.

जमीन विवाद में घर में घुसकर हमले का आरोप