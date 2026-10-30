तूल पकड़ा जमीन विवाद में मारपीट का मामला, बाबूलाल ने सत्ताधारी पर उठाया सवाल, जेएमएम ने कहा- जवाबदेही के साथ आरोप लगाए भाजपा

तूल पकड़ा जमीन विवाद में मारपीट का मामला, बाबूलाल ने सत्ताधारी पर उठाया सवाल, जेएमएम ने कहा- जवाबदेही के साथ आरोप लगाए भाजपा
गिरिडीह शहर में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग संग मारपीट का मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी.
Published : October 30, 2026 at 8:55 PM IST
गिरिडीहः जमीन विवाद को लेकर 75 वर्षीय मनजीत सिंह बग्गा पर हुए जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ चुका हैं. मामला राजनीतिक रंग ले रहा हैं. गांधी चौक के पास स्थित उनके पुश्तैनी मकान में आधी रात को घुसकर मारपीट किए जाने की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घायल से मुलाकात की. इसके बाद घटना को लेकर सरकार तथा प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. बाबूलाल मरांडी ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर शहर के भीतर इस तरह की घटना कैसे हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति पर हमले का आरोप हैं उसका संबध झामुमो से बताया जा रहा हैं.
जमीन विवाद में घर में घुसकर हमले का आरोप
मामला नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास का है. घायल मनजीत सिंह बग्गा के अनुसार, यादव होटल के बगल में स्थित उनका पुश्तैनी मकान रिश्तेदारों के बीच बंटवारे के बाद उन्हें मिला था. आरोप है कि उनके एक रिश्तेदार ने विवादित जमीन कारोबारी धमेंद्र शर्मा को बेच दी. इस संपत्ति को लेकर मामला हाईकोर्ट में लंबित है.
मनजीत सिंह बग्गा का आरोप है कि सोमवार की देर रात करीब 12 बजे के बाद धमेंद्र शर्मा, उसका भाई सुधीर शर्मा और अन्य लोग उनके घर पहुंचे. दरवाजा खोलते ही सभी जबरन घर में घुस गए और उन पर रॉड से हमला कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनकी पत्नी और बहन के मोबाइल फोन भी छीन लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया. इस बीच, बेटे को घटना की जानकारी मिलने पर उसके दोस्तों और स्थानीय लोगों के पहुंचने से हमलावर भागने लगे. लोगों ने मौके से सलीमउद्दीन अंसारी नामक एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
घायल मनजीत सिंह बग्गा के बेटे नमन सिंह बग्गा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार पर सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने हमला किया है. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
यहां बता दें कि घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी और एक आरोपी जेल गया है. थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के अनुसार सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वहीं, घायल मनजीत सिंह बग्गा के बयान के आधार पर धमेंद्र शर्मा, सुधीर शर्मा समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
जेएमएम का आया पक्ष, कहा पार्टी से सबंध नहीं
दूसरी तरफ बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने जवाब दिया है. ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में संजय सिंह ने साफ कहा कि घटना निंदनीय है. ऐसी किसी घटना का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करता. उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा या धर्मेंद्र शर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं हैं. इस तरह की घटना में यदि पार्टी का कोई भी व्यक्ति रहेगा तो कानून तो कार्रवाई करेगा ही संगठन भी कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि बाबूलाल को पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए.
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