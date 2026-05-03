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दिल्ली: लाडो सराय पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी, पेट्रोल भरवाने आए युवक की मौत, दो दोस्त ICU में

दिल्ली के साकेत थाना इलाके के लाडो सराय स्थित पेट्रोल पंप पर रात 11 बजे 10 से 15 हमलावरों ने तीन दोस्तों पर हमला किया.

24 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या, दो घायल
24 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या, दो घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत थाना इलाके के लाडो सराय स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां बाइक में पेट्रोल भरवाने आए तीन दोस्तों पर 10 से 15 हमलावरों ने अचानक चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.


24 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या
इस हमले में 24 वर्षीय अली अमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि अली अमन पर करीब 20 बार चाकू से वार किया गया. वहीं उसका दोस्त सुफियान (23) ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिस पर 8 बार हमला हुआ है. तीसरा दोस्त ऋतिक भी गंभीर रूप से घायल है, जिस पर 12 से 15 बार चाकू से वार किए गए हैं. दोनों घायलों का सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है.

दिल्ली के लाडो सराय पेट्रोल पंप पर खूनी हमला (ETV Bharat)

दर्जन भर लोगों ने तीन युवकों पर किया चाकू से हमला

घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. उस समय पेट्रोल पंप पर अच्छी-खासी भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने या पीड़ितों को बचाने की कोशिश नहीं की. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक और घायल तीनों आपस में दोस्त हैं और पेशे से ऑटो चालक बताए जा रहे हैं. अली अमन अपने परिवार का इकलौता बेटा था. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.


गलत गतिविधियों में शामिल होने के लिए मृतक पर था दवाब
परिजनों का आरोप है कि इलाके के कुछ आवारा युवक अली अमन पर अपने साथ रहने और गलत गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाते थे, लेकिन वह उनसे दूरी बनाकर रखता था. आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है.

CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी

अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है. अली के जानने वालों का कहना है कि वह बहुत सीधा-साधा लड़का था, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी… मोहल्ले के कुछ लड़के उसे अपने ग्रुप में शामिल होने और साथ घुमने के लिए कहते थे, लेकिन वो मना कर देता था. हमें शक है उन्हीं लोगों ने ये हमला किया है. हमारे घर का इकलौता बेटा था. सब कुछ खत्म हो गया.


घायल होने वाले युवकों के घरवाले ने की न्याय की अपील
वहीं घायल एक और लड़के की मां का कहना है कि उनका बच्चा भी बहुत सीधा-सादा था. वो किसी आवारा लड़कों के साथ नहीं रहना चाहता था, हमेशा अपने घर पर ही रहता था. लेकिन कुछ लड़के उसे जबरदस्ती अपने साथ अपराधिक कामों के लिए ले जाना चाहते थे. मैं बहुत दुखी हूं, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मैं इंसाफ चाहती हूं ,मेरे बच्चे के गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

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