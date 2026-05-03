ETV Bharat / state

दिल्ली: लाडो सराय पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी, पेट्रोल भरवाने आए युवक की मौत, दो दोस्त ICU में

24 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या, दो घायल ( ETV Bharat )