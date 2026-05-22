लातेहार में आपसी विवाद में बुजुर्ग पर एसिड अटैक, जांच में जुटी पुलिस
लातेहार में बेटे का कुछ लोगों से विवाद के दौरान बीच बचाव करने आए पिता पर एसिड से अटैक हुआ.
Published : May 22, 2026 at 7:57 PM IST
लातेहार: जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत दुन्दु गांव में आपसी विवाद के चलते एक वृद्ध पर एसिड अटैक से हमला कर दिया गया. इस हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें मनिका में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मामले की छानबीन तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.
बीच बचाव करने आए पिता पर हुआ एसिड अटैक
दरअसल, मनिका थाना क्षेत्र के दुंदु गांव निवासी बरतु उरांव के साथ गांव के ही कुछ लोगों का विवाद चल रहा था. शुक्रवार को अचानक कुछ लोग बरतु उरांव के घर के पास पहुंचे और झगड़ा शुरू हो गया. यह विवाद धीरे-धीरे मारपीट में बदल गया. इधर बरतु उरांव पर हमला होता देखकर उनके पिता रामेश्वर उरांव बीच बचाव करने आए. इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों में से किसी एक शख्स ने रामेश्वर उरांव और उनके बेटे बरतु उरांव पर ज्वलनशील द्रव फेंक दिया. यह द्रव रामेश्वर उरांव पर जा गिरा.
एसिड अटैक होते ही अस्पताल लेकर भागे परिजन
हालांकि पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला लेकिन थोड़ी देर में हाथ में जलन होने लगी और मांसपेशियां जल गई. आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां उनके एक हाथ की चमड़ी और मांसपेशी पूरी तरह हड्डी से अलग हो गई. चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है.
पुलिस ने शुरू की जांच
इस संबंध में बरतु उरांव ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ मारपीट करने आए थे. अपने साथ लाठी डंडे के अलावा लोहे का फाइटर और बैटरी का एसिड भी लेकर आए थे. उन्होंने बताया कि सभी लोग उन्हें ही मारना चाहते थे लेकिन बीच में उनके पिता रामेश्वर उरांव आ गए और उन पर ही एसिड अटैक हो गया. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं उनके पिता को लाठी डंडे से भी मारा गया है, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी.
पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है. प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपियों ने वृद्ध पर बैटरी का पानी फेंका होगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा: प्रभात दास, थाना प्रभारी
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