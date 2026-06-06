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उच्च-तकनीकी शिक्षा विभाग में खत्म होगा अटैचमेंट राज! मूल तैनाती पर लौटेंगे शिक्षक-कर्मचारी

देहरादून: उत्तराखंड के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में सालों से चल रही अटैचमेंट व्यवस्था पर अब निर्णायक कार्रवाई होने जा रही है. विभाग ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सभी प्रकार की अटैचमेंट समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही विभिन्न संस्थानों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की भी समीक्षा कर उन्हें उनके मूल तैनाती स्थलों पर वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब राज्य के अनेक राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. बड़ी संख्या में कार्मिकों के मूल तैनाती स्थल से हटकर अन्य संस्थानों या कार्यालयों में कार्यरत रहने से शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था.

शिक्षा विभाग में सालों से अटैचमेंट व्यवस्था लागू: दरअसल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में सालों से अटैचमेंट की व्यवस्था लागू रही है. इसके तहत कई शिक्षक और कर्मचारी अपनी मूल नियुक्ति वाले संस्थानों के बजाय अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा विभागीय कार्यालयों में सम्बद्ध होकर कार्य कर रहे हैं. परिणामस्वरूप जिन संस्थानों में उनकी नियुक्ति हुई थी, वहां मानव संसाधनों की कमी पैदा हो गई.

इसका सबसे अधिक असर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों पर पड़ा, जहां पहले से ही शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता सीमित है. कई संस्थानों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी के कारण नियमित कक्षाओं के संचालन में कठिनाई आई, जबकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनुपलब्धता से प्रवेश, परीक्षा, छात्रवृत्ति और कार्यालयी कार्य प्रभावित हुए.

विभागीय स्तर पर यह तय किया गया है कि वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी प्रकार की सम्बद्धताओं की समीक्षा की जाएगी, जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में अटैच किया गया है, उन्हें उनके मूल तैनाती स्थलों पर भेजा जाएगा. इसके लिए विभाग सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जानकारी जुटा रहा है.

प्रत्येक संस्थान में वास्तविक रूप से उपलब्ध शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा ताकि मानव संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित किया जा सके. केवल अटैचमेंट ही नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की स्थिति की भी व्यापक समीक्षा होगी.

प्रतिनियुक्ति मामलों पर भी फोक्स किया जाएगा: लंबे समय से विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की आवश्यकता और उपयोगिता का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है या वैकल्पिक व्यवस्था संभव है, वहां संबंधित कार्मिकों को मूल तैनाती स्थल पर वापस भेजा जाएगा. इससे उन संस्थानों को राहत मिलने की उम्मीद है जहां स्वीकृत पद होने के बावजूद कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं.