कोडीन कफ सिरप मामला; आरोपी शुभम जायसवाल की 28 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गयीं
कोतवाली एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी शुभम जायसवाल और पिता भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 8:04 PM IST
वाराणसी: कोडीन कफ सिरप प्रकरण में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और पिता भोला जायसवाल की संपत्ति को कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया था. इसके बाद गुरुवार को वाराणसी में इन दोनों की पांच संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई दोपहर बाद शुरू की गई. इसमें सबसे पहले महमूरगंज जिला के में 23 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करते हुए कमर्शियल प्लाजा को पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दी.
28 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई: इसके बाद महरौली स्थित एक अन्य प्रॉपर्टी के साथ शिवपुरी में एक प्लॉट और अन्य प्रॉपर्टीज कुर्क की गयीं, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है. इन सभी को संपत्तियों को कुर्क करने के लिए नोटिस लगाया गया है.
कोतवाली एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की गयी. तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और पिता भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क की जा रही हैं.
डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी करवाई गई: इसमें एक कमर्शियल प्लाजा जिसकी कीमत 23 करोड़ रुपये है, उसे सबसे पहले कुर्क किया गया है. वहां नोटिस लगा दिया गया है. इसके बाद उनकी चार अन्य प्रॉपर्टीज, दो गाड़ियां, दो टू व्हीलर और बैंक में पड़े रुपयों को भी कब्जे में लेकर कुर्की की कार्रवाई की गयी है. बाकायदा डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी करवाई गई.
शुभम जायसवाल पर एक लाख रुपये का इनाम: आरोपी शुभम जायसवाल अब भी फरार है, जबकि उसके पिता को सोनभद्र पुलिस ने पिछले दिनों कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. भोला जायसवाल अभी जेल में है. इसके अलावा पुलिस ने अब तक इस प्रकरण में प्रयागराज, चंदौली, सोनभद्र, गाजियाबाद सहित अलग-अलग जगह से कई लोगों को गिरफ्तार किया है. शुभम जायसवाल पर पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
आरोपियों के सुराग ढूंढ रही पुलिस: पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं, उनकी जांच की जा रही है. पिछले दिनों वाराणसी में रामनगर और रोहनिया क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप स्टोर करके रखे गए थे. इसमें चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. अब तक इस प्रकरण में 18 गिरफ्तारियां हुई हैं .
