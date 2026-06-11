₹5 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला: लखीमपुर खीरी में फरार आरोपी के घर CID ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस, जानिए पूरा मामला
आरोपी लंबे समय से पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर चल रहा है, कोर्ट के रुख पर यह कार्रवाई की गई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:39 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के बहुचर्चित 5 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन मामले में सीआईडी ने फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सीआईडी खंड लखनऊ की टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित आरोपी अशोक कुमार शुक्ला के आवास पर पहुंचकर न्यायालय के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर चल रहा है, जिसके बाद कोर्ट के रुख पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार सीआईडी खंड लखनऊ की टीम में शामिल निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा और निरीक्षक राहुल द्विवेदी ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे. अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए घर के बाहर कुर्की संबंधी सूचना चस्पा की और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
बताया जाता है कि साल 2021 में सीतापुर जिले के रामकोट थाने में अशोक कुमार शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में आरोप सामने आया कि एफसीआई सीतापुर में गोदाम प्रभारी के पद पर तैनाती के दौरान उसने करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य के सरकारी खाद्यान्न का गबन किया था. मामला सामने आने के बाद जांच सीआईडी को सौंपी गई थी.
जांच एजेंसी के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा है. कई बार तलाश और दबिश के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी किए थे. उसी क्रम में गुरुवार को यह कार्रवाई अमल में लाई गई.
लखनऊ सीआईडी टीम के निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि “न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फरार आरोपी अशोक कुमार शुक्ला के आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा की गई है. आरोपी लंबे समय से फरार है. यदि वह निर्धारित समय के भीतर न्यायालय अथवा जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो नियमानुसार आगे की कुर्की एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
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