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₹5 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला: लखीमपुर खीरी में फरार आरोपी के घर CID ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस, जानिए पूरा मामला

₹5 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला: लखीमपुर खीरी में फरार आरोपी के घर CID ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के बहुचर्चित 5 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन मामले में सीआईडी ने फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सीआईडी खंड लखनऊ की टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित आरोपी अशोक कुमार शुक्ला के आवास पर पहुंचकर न्यायालय के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर चल रहा है, जिसके बाद कोर्ट के रुख पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ₹5 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला: लखीमपुर खीरी में फरार आरोपी के घर CID ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार सीआईडी खंड लखनऊ की टीम में शामिल निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा और निरीक्षक राहुल द्विवेदी ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे. अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए घर के बाहर कुर्की संबंधी सूचना चस्पा की और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.