आगरा में 8 मैरिज होम, 43 होटलों के खिलाफ कुर्की नोटिस, गृहकर-संपत्ति कर जमा न करने पर नगर निगम का एक्शन
बार-बार नोटिस देने के बाद नहीं जमा कर रहे बकाया, नगर निगम चला रहा है अभियान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 7:45 AM IST
आगरा: आगरा नगर निगम ने गृहकर और संपत्ति कर के बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. नगर निगम की ओर से लगातार नोटिस जारी होने पर बकाएदार गृहकर और संपत्ति कर जमा नहीं करा रहे हैं. नगर निगम ने ऐसे बकाएदारों पर कार्रवाई करने के लिए कुर्की नोटिस जारी किए हैं. नगर निगम की ओर से शुक्रवार को ताजगंज जोन में होटल, मैरिज और अन्य संपत्तियों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किए हैं. इन बकाएदारों पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है.
नगर निगम की ओर से गृहकर और संपत्ति कर की वसूली का अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें नगर निगम के जोन कार्यालय से लगातार बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इसके बाद भी बकाया गृह कर और संपत्ति कर जमा नहीं हो रही है. नगर निगम के ताजगंज जोन के जोनल अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार डिमांड नोटिस के बावजूद गृहकर जमा न करने वाले होटल, मैरिज होम और भवन स्वामियों पर निगम अब शिकंजा कस रहा है.
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस बारे में विशेष रूप से 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिसमें ताजगंज जोन के 43 होटल, 8 मैरिज होम और 28 अन्य भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच दिन की मोहलत दी है. निधर्धारित समय में भुगतान नहीं करने वाले बकायदारों की संपत्ति कुर्क होगी.
निगम की राजस्व की हानि बर्दाश्त नहीं : नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम के शहर में गृहकर और संपत्ति कर के रूप में लाखों रुपये का बकाया है. नगर निगम की ओर से बकाएदारों को बार-बार नोटिस दिए जा रहे हैं. जिससे बकाया गृहकर जमा हो. इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई अनिवार्य की है. शहर में 50000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले सभी संपत्ति स्वामियों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. किसी भी कीमत पर राजस्व की हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
