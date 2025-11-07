ETV Bharat / state

बिलाल खान को लेकर ATS का बड़ा खुलासा, अलकायदा के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा था साजिश, सरकार गिराने की कोशिश में था

आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, बिलाल आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था.

आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया खुलासा.
आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया खुलासा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:06 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:35 PM IST

लखनऊ : यूपी एटीएस ने सहारनपुर से पकड़े गए संदिग्ध बिलाल खान को लेकर शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया. आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार ने बताया, बिलाल आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था. चार हजार से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था.

बिलाल पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था. उसकी कोशिश थी कि भारत की संवैधिनक सरकार को गिरा दिया जाए और देश में शरीयत आधारित कानून का राज्य स्थापित किया जाए. यह खुलासा एटीएस ने बिलाल खान को पुलिस रिमाड पर लेकर पूछताछ करने के बाद किया है.

आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

मोबाइल से मिली चौंकाने वाली जानकारी : आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, बिलाल खान सहारनपुर के तीतरों नकुड़ का रहने वाला है. उसे 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. एटीएस ने चार नवंबर को उसे नौ दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की. आरोपी के मोबाइल से कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली हैं. बिलाल आतंकी संगठन 'एक्यूआईएस' के हैंडलरों से साजिश कर भारत में आतंकी घटनाएं अंजाम देने की साजिश रच रहा था.

लादेन और जवाहिरी को मानता आदर्श : बिलाल अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन व अयमान अल जवाहिरी को अपना आदर्श मानता है. उनके भाषण को प्रसारित करने के लिए एक अलग चैनल बना रखा था. उसी पर एक्यूआईएस के द्वारा भेजे गए वीडियो और ऑडियो को शेयर करता था. बिलाल एक्यूआईएस के सक्रिय सदस्य के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को गिराने और जिहाद को प्रमोट करता था. वह चाहता था कि जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंक.

आतंकियों को मानता था शहीद : बिलाल के मोबाइल चेक करने पर पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद मानता था और भारतीय सेना को अपशब्द कहते हुए सेना के खिलाफ वीडियो भी शेयर किया था. वह पाकिस्तान सेना का खुद को समर्थक बताता था. बिलाल और उसके साथियों की गतिविधि और सहयोग के बारे में अभी पूछताछ चल रही है.

आजमगढ़ में 50 हजार के इनामी का एनकाउंटर : आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी अपराधी वाकिफ मारा गया है. एसटीएफ, स्वाट टीम और सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई इस मुठभेड़ में वाकिफ गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वाकिफ के खिलाफ करीब 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे. वाकिफ के कब्जे से पुलिस टीम को 12 बोर की बंदूक, एक 38 बोर का रिवॉल्वर, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक पिकअप वाहन में चार पशु भी बरामद हुए हैं.

