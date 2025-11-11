ETV Bharat / state

आतंकी साजिश पर ATS का एक्शन; कार में AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला चिकित्सक के ठिकानों पर छापेमारी

ATS raids Lucknow ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ : कार में एके-47 लेकर चलने वाली महिला चिकित्सक डॉ. शाहीन शाहिद के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी कर रही है. मंगलवार की सुबह से टीम 12 से अधिक जगहों पर रेड डाल चुकी है. एटीएस करीबियों की कुंडली खंगाल रही है. डॉ. शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है. एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन शाहिद के करीबी डॉक्टर प्रवेश अंसारी के मकान में एटीएस ने छापमारी की. इसके अलावा मड़ियांव के आईआईएम रोड के मुतक्कीपुर इलाके में भी छापेमारी की गई. एटीएस अफसरों के मुताबिक शाहीन पर पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़े होने के आरोप हैं. आईजी कानून एवं व्यवस्था एलआर कुमार का कहना है कि शाहीन के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है. आईजी कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि जांच में सामने आया कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क कई संदिग्ध नेटवर्क से था. इनकी डोर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ी हुई है. पुलिस का दावा है कि यह मॉड्यूल भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की साजिश रच रहा था. उन्होंने बताया कि अब तक मॉड्यूल से जुड़े सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे 2900 किलो आरडीएक्स भी जब्त किया गया है. डॉ. शाहीन शाहिद का नाम फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जा रहा है. यहां वह किसी शैक्षणिक प्रोजेक्ट या स्वास्थ्य सेवा से संबंधित भूमिका में थीं. हालांकि, पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी किसी तरह का आतंकी फंडिंग नेटवर्क संचालित किया जा रहा था या नहीं. शाहीन लंबे समय से संदिग्ध लोगों के संपर्क में थी और कई बार जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के बीच यात्रा कर चुकी थी. जांच एजेंसियां अब उसके मोबाइल डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड और विदेशी कॉल डिटेल्स की जांच पड़ताल कर नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके. हरियाणा के फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कमरे में रविवार की रात जांच एजेंसियों ने छापमारी की थी. इस दौरान करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था. मुजम्मिल जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है. डॉ. मुजम्मिल ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था. वह यहां रहता नहीं था, केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था.