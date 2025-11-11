आतंकी साजिश पर ATS का एक्शन; कार में AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला चिकित्सक के ठिकानों पर छापेमारी
फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है शाहीन, करीबियों पर कसेगा शिकंजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 1:22 PM IST
लखनऊ : कार में एके-47 लेकर चलने वाली महिला चिकित्सक डॉ. शाहीन शाहिद के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी कर रही है. मंगलवार की सुबह से टीम 12 से अधिक जगहों पर रेड डाल चुकी है. एटीएस करीबियों की कुंडली खंगाल रही है. डॉ. शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है.
एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन शाहिद के करीबी डॉक्टर प्रवेश अंसारी के मकान में एटीएस ने छापमारी की. इसके अलावा मड़ियांव के आईआईएम रोड के मुतक्कीपुर इलाके में भी छापेमारी की गई.
एटीएस अफसरों के मुताबिक शाहीन पर पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़े होने के आरोप हैं. आईजी कानून एवं व्यवस्था एलआर कुमार का कहना है कि शाहीन के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है.
आईजी कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि जांच में सामने आया कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क कई संदिग्ध नेटवर्क से था. इनकी डोर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ी हुई है. पुलिस का दावा है कि यह मॉड्यूल भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की साजिश रच रहा था.
उन्होंने बताया कि अब तक मॉड्यूल से जुड़े सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे 2900 किलो आरडीएक्स भी जब्त किया गया है. डॉ. शाहीन शाहिद का नाम फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जा रहा है. यहां वह किसी शैक्षणिक प्रोजेक्ट या स्वास्थ्य सेवा से संबंधित भूमिका में थीं.
हालांकि, पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी किसी तरह का आतंकी फंडिंग नेटवर्क संचालित किया जा रहा था या नहीं. शाहीन लंबे समय से संदिग्ध लोगों के संपर्क में थी और कई बार जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के बीच यात्रा कर चुकी थी.
जांच एजेंसियां अब उसके मोबाइल डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड और विदेशी कॉल डिटेल्स की जांच पड़ताल कर नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके. हरियाणा के फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कमरे में रविवार की रात जांच एजेंसियों ने छापमारी की थी.
इस दौरान करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था. मुजम्मिल जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है. डॉ. मुजम्मिल ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था. वह यहां रहता नहीं था, केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था.
जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार मुजम्मिल फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. वह पुलवामा के कोइल का रहने वाला है. रविवार की रात को उसके कमरे में छापेमारी के दौरान करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया.
मौके से टेरर एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान जैसे 20 टाइमर्स, बैटरी और अन्य सामान बरामद किया गया है. फायर आर्म्स में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 एडिशनल मैगजीन बरामद की गई हैं.
परिजनों का आरोप, बेटे को फंसाया गया : गुजरात के गांधीनगर और पालनपुर से गिरफ्तार तीन आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) के संदिग्ध आतंकियों में शामिल मोहम्मद सुहैल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का रहने वाला है. सुहैल के परिवार का आरोप है कि बेटे को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.
लखीमपुर खीरी के सिंगाही झाला गांव निवासी ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम को जब से पता चला है कि उनके बेटे मोहम्मद सुहैल को आतंकी गतिविधियों में सलिप्तता में गिरफ्तार किया गया है तब से मां रुकसाना और बहन रीबा का भी रो-रोकर बुरा हाल है.
स्थानीय पुलिस ने भी सुहैल के परिवार से बाचतीत की. इस दौरान बहन ने बताया कि भाई सुहैल का अब तक किसी भी तरह के विवाद या आपराधिक मामले से कोई संबंध नहीं रहा है. करीब तीन साल पहले वह मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में पढ़ाई करने गया और अब वहीं रहता था.
जून महीने में बकरीद पर 15 दिन के लिए घर आया था. इसके बाद फिर से पढ़ाई के लिए लौट गया था. परिजनों का कहना है फोन पर गुजरात एटीएस से जानकारी मिली कि आतंकी गातिविधियों सलिप्त होने पर सुहैल को गिरफ्तार किया गया है.
फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई थी डॉ. शाहीन : जम्मू-कश्मीर पुलिस और लखनऊ एटीएस ने फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया था. उनकी कार से एके-47 समेत जिंदा कारतूस बरामद हुई जिसे वह साथ लेकर चलती थी. स्थानीय पुलिस के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई है.
डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ में लालबाग की रहने वाली है. वह फरीदाबाद में आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी थी वह डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था.