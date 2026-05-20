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Mock Drill : हवा महल में घुसे एटीएस के जवान, बंधक बने स्टाफ को छुड़ाया, दो आतंकी ढेर

समय-समय पर इस तरह की मॉकड्रिल की जाती हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके...

Jaipur Hawa Mahal
हवा महल के प्रथम चौक में एंट्री करते एटीएस के जवान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 5:50 PM IST

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जयपुर: गुलाबी नगरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल हवा महल में बुधवार को अचानक हथियारबंद जवानों की एंट्री से हड़कंप मच गया. जवान तेजी से स्मारक के अंदर पहुंचे, चारों तरफ मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया. हालांकि, बाद में लोगों को पता चला कि ये असली हमला नहीं, बल्कि एटीएस की मॉकड्रिल थी. इसके बाद पर्यटकों और स्टाफ ने राहत की सांस ली.

राजस्थान एटीएस की 4th ईआरटी (इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने हवा महल परिसर में करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आतंकियों के हमले और स्टाफ का रेस्क्यू करने का लाइव अभ्यास किया गया. मॉकड्रिल में दो आतंकी हवामहल में घुस गए थे और उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया था. सूचना मिलते ही एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. इसके बाद जवान अलग-अलग टीमों में अंदर दाखिल हुए और अपनी पोजिशन संभाली.

हवामहल में एटीएस की हाई अलर्ट मॉकड्रिल... (ETV Bharat Jaipur)

एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह के निर्देश पर हुए इस ऑपरेशन में टीम कमांडर दिनेश कुमार मीणा और सीएचएम मुकेश सैनी के नेतृत्व में जवान प्रथम चौक तक पहुंचे, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी. इसके बाद जवानों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया. कार्रवाई पूरी होने के बाद आतंकियों की तलाशी ली गई, जिसमें एक AK-47, एक ग्लॉक पिस्टल, पर्यटन स्थलों के नक्शे और भारत-पाकिस्तान की करेंसी बरामद दिखाई गई.

Jaipur Hawa Mahal
मॉक ड्रिल में मारे गए आतंकियों के साथ एटीएस टीम (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : Mock Drill : एयर स्ट्राइक के हालातों से निपटने की तैयारी, परखा गया एजेंसियों का रिस्पॉन्स

जैसे ही हथियारबंद जवान हवा महल में दौड़ते हुए अंदर पहुंचे, वहां मौजूद लोग घबरा गए. कई पर्यटकों को लगा कि सच में कोई बड़ा हमला हो गया है, लेकिन मॉकड्रिल की जानकारी मिलते ही माहौल सामान्य हो गया. एटीएस अधिकारियों का कहना है कि जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए समय-समय पर इस तरह की मॉकड्रिल की जाती हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. इस दौरान हवा महल की अधीक्षक सरोजनी चंचलानी भी मौजूद रहीं.

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