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Mock Drill : हवा महल में घुसे एटीएस के जवान, बंधक बने स्टाफ को छुड़ाया, दो आतंकी ढेर

हवा महल के प्रथम चौक में एंट्री करते एटीएस के जवान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल हवा महल में बुधवार को अचानक हथियारबंद जवानों की एंट्री से हड़कंप मच गया. जवान तेजी से स्मारक के अंदर पहुंचे, चारों तरफ मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया. हालांकि, बाद में लोगों को पता चला कि ये असली हमला नहीं, बल्कि एटीएस की मॉकड्रिल थी. इसके बाद पर्यटकों और स्टाफ ने राहत की सांस ली. राजस्थान एटीएस की 4th ईआरटी (इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने हवा महल परिसर में करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आतंकियों के हमले और स्टाफ का रेस्क्यू करने का लाइव अभ्यास किया गया. मॉकड्रिल में दो आतंकी हवामहल में घुस गए थे और उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया था. सूचना मिलते ही एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. इसके बाद जवान अलग-अलग टीमों में अंदर दाखिल हुए और अपनी पोजिशन संभाली. हवामहल में एटीएस की हाई अलर्ट मॉकड्रिल... (ETV Bharat Jaipur)