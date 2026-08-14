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हापुड़ में मस्जिद में घुसे दो संदिग्धों को ATS ने दबोचा, लोगों को देख करने लगे शोर, पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच

लखनऊ : आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ यूपी ATS ने शुक्रवार को कार्रवाई की है. मेरठ ATS की टीम ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक मस्जिद से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. दोनों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों के संपर्क में होने का शक है. मामले में शहजाद भट्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कथित संपर्क की भी जांच की जा रही है.

ATS को दोनों संदिग्धों के बारे में पिछले काफी समय से इनपुट मिल रहे थे. मेरठ ATS की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. शुक्रवार को जब दोनों हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव की तरफ पहुंचे तो ATS टीम ने उनका पीछा शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि टीम को पीछे आता देख दोनों ने गांव की मस्जिद के बाहर अपनी बाइक खड़ी की और मस्जिद के अंदर चले गए.

संदिग्धों ने शोर मचाया: ATS ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान दोनों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. टीम ने स्थानीय लोगों को बताया कि दोनों संदिग्धों का पीछा किया जा रहा था और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है. इसके बाद दोनों को मेरठ लाकर पूछताछ शुरू की गई.

सोशल मीडिया चैट से पाक कनेक्शन तक जांच: ATS दोनों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और बैंक खातों की जांच कर रही है. शुरुआती इनपुट में दोनों के संपर्क शहजाद भट्टी से होने की बात सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों संदिग्धों की भूमिका सिर्फ संपर्क तक सीमित थी या वे किसी बड़े नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे.