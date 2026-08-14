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हापुड़ में मस्जिद में घुसे दो संदिग्धों को ATS ने दबोचा, लोगों को देख करने लगे शोर, पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच

दोनों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों के संपर्क में होने का शक है.

दो संदिग्धों को ATS ने दबोचा.
दो संदिग्धों को ATS ने दबोचा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:15 PM IST

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लखनऊ : आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ यूपी ATS ने शुक्रवार को कार्रवाई की है. मेरठ ATS की टीम ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक मस्जिद से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. दोनों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों के संपर्क में होने का शक है. मामले में शहजाद भट्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कथित संपर्क की भी जांच की जा रही है.

ATS को दोनों संदिग्धों के बारे में पिछले काफी समय से इनपुट मिल रहे थे. मेरठ ATS की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. शुक्रवार को जब दोनों हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव की तरफ पहुंचे तो ATS टीम ने उनका पीछा शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि टीम को पीछे आता देख दोनों ने गांव की मस्जिद के बाहर अपनी बाइक खड़ी की और मस्जिद के अंदर चले गए.

संदिग्धों ने शोर मचाया: ATS ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान दोनों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. टीम ने स्थानीय लोगों को बताया कि दोनों संदिग्धों का पीछा किया जा रहा था और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है. इसके बाद दोनों को मेरठ लाकर पूछताछ शुरू की गई.

सोशल मीडिया चैट से पाक कनेक्शन तक जांच: ATS दोनों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और बैंक खातों की जांच कर रही है. शुरुआती इनपुट में दोनों के संपर्क शहजाद भट्टी से होने की बात सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों संदिग्धों की भूमिका सिर्फ संपर्क तक सीमित थी या वे किसी बड़े नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे.

घरों पर भी पहुंची जांच टीम : पूछताछ के साथ ATS ने दोनों संदिग्धों के घरों से जुड़े इनपुट भी जुटाने शुरू कर दिए हैं. मोबाइल फोन में मौजूद चैट, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट और संपर्कों को खंगाला जा रहा है. फिलहाल ATS ने दोनों की पहचान या उनकी कथित भूमिका को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. इसलिए पाकिस्तानी एजेंसी या शहजाद भट्टी से संपर्क की बात अभी जांच के दायरे में है, अंतिम तौर पर प्रमाणित तथ्य नहीं.

पहले भी सामने आ चुका है भट्टी नेटवर्क : शहजाद भट्टी से जुड़े कथित नेटवर्क को लेकर इससे पहले भी यूपी और अन्य राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर चुकी हैं. मई 2026 में यूपी ATS और STF ने कथित भट्टी नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई थी. अब हापुड़ में पकड़े गए दोनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद यह साफ होने की उम्मीद है कि उनका कथित पाकिस्तानी कनेक्शन कितना गहरा है और क्या वे किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में सगे भाई-बहन गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसी ने 30 मिनट तक घर की जांच की, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक

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ATS HAS DETAINED TWO SUSPECTS
TWO SUSPECTS CAUGHT IN HAPUR
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मस्जिद से पकड़े गए दो संदिग्ध
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