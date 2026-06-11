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आतंकवाद से निपटने के लिए हरियाणा में ATS का गठन: पंचकूला में होगा मुख्यालय, गुरुग्राम और पंचकूला में बनेंगे विशेष थाने

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का गठन कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. नई एजेंसी अपराध अन्वेषण विभाग (CID) के अंतर्गत एक विशेष इकाई के रूप में काम करेगी और आतंकवाद से जुड़े मामलों की रोकथाम, जांच तथा कार्रवाई की जिम्मेदारी संभालेगी.

हरियाणा एंटी टेररिज्म स्क्वॉड का गठन: हरियाणा सरकार का मानना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों को देखते हुए एक विशेष एजेंसी की जरूरत थी, जो केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों पर फोकस कर सके.

पंचकूला होगा ATS का मुख्यालय: गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ATS का मुख्यालय पंचकूला में स्थापित किया जाएगा. इस विशेष इकाई का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) रैंक से कम स्तर का अधिकारी नहीं करेगा. ATS प्रमुख सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक (DGP) को रिपोर्ट करेगा. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस नई एजेंसी के गठन से राज्य की आतंकवाद विरोधी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकेगा.

पंचकूला और गुरुग्राम में ATS पुलिस थाने: आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच को क्षेत्रवार प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने दो विशेष ATS पुलिस थानों के गठन को भी मंजूरी दी है. इनमें एक थाना पंचकूला और दूसरा गुरुग्राम में स्थापित किया गया है. इन दोनों थानों के अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि मामलों की जांच और समन्वय में किसी तरह की दिक्कत न आए.