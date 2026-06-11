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आतंकवाद से निपटने के लिए हरियाणा में ATS का गठन: पंचकूला में होगा मुख्यालय, गुरुग्राम और पंचकूला में बनेंगे विशेष थाने

हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का गठन किया.

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आतंकवाद से निपटने के लिए हरियाणा में ATS का गठन (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 3:22 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का गठन कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. नई एजेंसी अपराध अन्वेषण विभाग (CID) के अंतर्गत एक विशेष इकाई के रूप में काम करेगी और आतंकवाद से जुड़े मामलों की रोकथाम, जांच तथा कार्रवाई की जिम्मेदारी संभालेगी.

हरियाणा एंटी टेररिज्म स्क्वॉड का गठन: हरियाणा सरकार का मानना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों को देखते हुए एक विशेष एजेंसी की जरूरत थी, जो केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों पर फोकस कर सके.

पंचकूला होगा ATS का मुख्यालय: गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ATS का मुख्यालय पंचकूला में स्थापित किया जाएगा. इस विशेष इकाई का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) रैंक से कम स्तर का अधिकारी नहीं करेगा. ATS प्रमुख सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक (DGP) को रिपोर्ट करेगा. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस नई एजेंसी के गठन से राज्य की आतंकवाद विरोधी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकेगा.

पंचकूला और गुरुग्राम में ATS पुलिस थाने: आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच को क्षेत्रवार प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने दो विशेष ATS पुलिस थानों के गठन को भी मंजूरी दी है. इनमें एक थाना पंचकूला और दूसरा गुरुग्राम में स्थापित किया गया है. इन दोनों थानों के अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि मामलों की जांच और समन्वय में किसी तरह की दिक्कत न आए.

15 जिलों की जिम्मेदारी संभालेगा पंचकूला ATS थाना: पंचकूला स्थित ATS थाना राज्य के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी हिस्से के 15 जिलों में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करेगा. इसके अधिकार क्षेत्र में पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल किए गए हैं.

8 जिलों को कवर करेगा गुरुग्राम ATS थाना: गुरुग्राम स्थित ATS थाना दक्षिणी हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र के जिलों में आतंकवाद से जुड़े मामलों की निगरानी और जांच करेगा. इसके अधिकार क्षेत्र में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले शामिल किए गए हैं.

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पंचकूला में होगा मुख्यालय (ETV Bharat)
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हरियाणा एंटी टेररिज्म स्क्वॉड का गठन (ETV Bharat)
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पंचकूला और गुरुग्राम में ATS पुलिस थाने (ETV Bharat)

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