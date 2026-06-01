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ATS ने आजमगढ़ में आतंकी नेटवर्क से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार, 9 MM की पिस्टल बरामद

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम कर रहा था, महिला नेता की हत्या करना चाहता था

आजमगढ़ में एटीएस की कार्रवाई.
आजमगढ़ में एटीएस की कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:40 PM IST

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लखनऊ/आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र से मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है. एटीएस के मुताबिक, शेख पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम करता था. एटीएस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की मदद से युवाओं को जोड़ता था और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रभावित करता था. उसका उद्देश्य भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार करना था.

एटीएस के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार मोहम्मद शेख को शहजाद भट्टी गैंग के हैंडलरों ने एक राजनीतिक दल की महिला नेता की हत्या का टास्क दिया था. जिसके बाद यह मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था. काम को पूरा करने के लिए 9 एमएम पिस्टल व चार कारतूस की व्यवस्था की थी. इसको अंजाम देने की तैयारी के दौरान यह अन्य युवकों को भी इस नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयासरत था.

एटीएस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 148, 152, 61(2), शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 व गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) की धारा 18 में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज गया है. आरोपी के पास से एक 9 एमएम पिस्टल, चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. एटीएस अब पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

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