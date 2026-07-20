ISI के लिए जासूसी करने वाला एजेंट गिरफ्तार, ATS ने बलरामपुर से शहरोज को पकड़ा, युवाओं को भड़का रहा था
आरोपी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री लेने के निर्देश दिए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 9:34 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम शहरोज अहमद (29) है. संदिग्ध बलरामपुर जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र के जमधरा गांव का रहने वाला है.
एटीएस के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाकर देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था. जांच में पता चला कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क युवाओं को पैसों का लालच देकर उन्हें भड़काने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था.
पूछताछ में सामने आया कि शहरोज की पहचान ISI के लिए काम करने वाले एजेंट जसवीर चौधरी से पहले फेसबुक पर हुई. बाद में दोनों व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए संपर्क में रहे. अक्टूबर 2025 में जसवीर ने फेसबुक पर 'हिम्मत वाले शूटरों' की जरूरत बताते हुए पोस्ट डाली थी, जिस पर शहरोज ने टिप्पणी की थी. इसके बाद दोनों की बातचीत बढ़ी और शहरोज को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाया गया.
एटीएस के अनुसार, आरोपी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री लेने के निर्देश दिए गए थे. इसके लिए उसके खाते में 5,000 रुपये भी भेजे गए थे. जांच एजेंसियों से बचने के लिए आरोपी और उसके हैंडलर सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करते थे. आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं.
एटीएस ने 19 जुलाई को बलरामपुर से शहरोज को गिरफ्तार किया. इस मामले में एटीएस थाना, लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : UP T-20; चौथे सीजन के टिकट लॉन्च, जानिए कितना है दाम, जैस्मीन सैंडलस और ऋषभ बिखेरेंगे सुरों का जादू