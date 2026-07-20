ETV Bharat / state

ISI के लिए जासूसी करने वाला एजेंट गिरफ्तार, ATS ने बलरामपुर से शहरोज को पकड़ा, युवाओं को भड़का रहा था

लखनऊ : उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम शहरोज अहमद (29) है. संदिग्ध बलरामपुर जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र के जमधरा गांव का रहने वाला है.

एटीएस के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाकर देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था. जांच में पता चला कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क युवाओं को पैसों का लालच देकर उन्हें भड़काने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था.

पूछताछ में सामने आया कि शहरोज की पहचान ISI के लिए काम करने वाले एजेंट जसवीर चौधरी से पहले फेसबुक पर हुई. बाद में दोनों व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए संपर्क में रहे. अक्टूबर 2025 में जसवीर ने फेसबुक पर 'हिम्मत वाले शूटरों' की जरूरत बताते हुए पोस्ट डाली थी, जिस पर शहरोज ने टिप्पणी की थी. इसके बाद दोनों की बातचीत बढ़ी और शहरोज को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाया गया.