झारखंड में क्राइम का अंडरवर्ल्ड, विदेशों में बैठकर प्रदेश में कर रहे ऑपरेट!

रांचीः झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अपने आतंक को और बढ़ाने के लिए एक नई राह पर चल पड़े हैं. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अमन साव ने झारखंड के अपराध की दुनिया मे एक ऐसी परिपाटी शुरू की जिसका अमल अब कई कुख्यात गैंगस्टर भी करने लगे है. गैंग्स के मुखिया खुद विदेश में पनाह ले रहे हैं और उनके इशारे पर उनके गुर्गे झारखंड में आतंक मचा रहे हैं.

अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर काम!

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के तर्ज पर काम कर रहे हैं. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमन साव का गैंग, प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा सहित कई अन्य गैंगस्टर्स एक छोटा-सा अंडरवर्ल्ड जैसा सिस्टम तैयार कर चुके हैं जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. इस तरह के सिस्टम में गैंगस्टर या तो खुद विदेश में अपना ठिकाना बना ले रहे हैं नहीं तो अपने कुछ गुर्गों को विदेश में बिठा दे रहे हैं. उसके बाद विदेश से ही झारखंड के कारोबारियों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं. वहीं विदेश में बैठे अपराधियों के निशाने पर धमकी देने के बावजूद रंगदारी नहीं देने वालो के ठिकानों पर उनके लोकल गुर्गे हमला कर रहे हैं.

आधा दर्जन विदेश बैठे हैं, एक हुआ गिरफ्तार

विदेश से अपने गैंग का संचालन कर रहे बड़े अपराधियों में मयंक सिंह की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग से अजरबैजान में हुई. जिसके बाद उसे भारत लाया गया. मयंक सिंह भले ही अब झारखंड के जेल में बंद है फिर भी धमकी भरे अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का धंधा अभी-भी बंद नहीं हुआ है. झारखंड का कुख्यात प्रिंस खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी विदेश में बैठकर इंटरनेशनल कॉल के जरिए झारखंड के कारोबारी को धमका रहे हैं. जिनकी गिरफ्तारी अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है.

जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में झारखंड के आधा दर्जन गैंगस्टर या तो खुद विदेश में है या फिर उनके गुर्गे. विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हुए है उनमें पहला नाम कुख्यात प्रिंस खान का नाम पहला है, दूसरा महतवपूर्ण नाम राहुल राहुल सिंह का है. इसके अलावा कई बड़े गैंग्स के गुर्गे भी विदेश शिफ्ट कर दिए गए है. सबसे खतरनाक जानकारी तो यह है कि कुख्यात प्रिंस खान के पाकिस्तान भाग जाने की सूचना है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

विदेश में बैठकर झारखंड में आतंक फैला रहे अपराधियोंं को लेकर झारखंड पुलिस की सभी विंग एक साथ काम कर रहे हैं. विदेश में बैठे अपराधी गलतफहमी का शिकार न बनें, हमने विदेश से मयंक को गिरफ्तार करवाया और फिर सफलता के साथ उसका प्रत्यार्पण भी करवाया है. विदेश में गिरफ्तारी और फिर प्रत्यर्पण जैसी कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है. वैसे सभी अपराधी जो विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं वह सभी हमारे रडार पर हैं. सभी के खिलाफ काम किया जा रहा है वे भी जल्द ही मयंक सिंह की तरह गिरफ्तार किए जाएंगे. -ऋषभ झा, एसपी, झारखंड एटीएस.

अमन साव ने दिखाई राह, मयंक को किया था मलेशिया शिफ्ट

यह सभी को पता है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक संगठित आपराधिक गिरोह की काली कमाई का प्रमुख जरिया रंगदारी का पैसा (एक्सटॉर्शन मनी) है. बड़े-बड़े कारोबारी को फोन करके धमकाना उनके कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग करवाना यह सभी एक्सटॉर्शन मनी कमाने के तरीके हैं. राज्य के अंदर रहकर जब कोई अपराधी किसी व्यापारी को धमकाने के लिए कॉल करता तो वह पुलिस के टेक्निकल सेल के निशाने पर आ जाता.

ऐसे में सबसे पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू (अब मृत) ने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो देश से बाहर जाकर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने का काम कर सके. 2020 के करीब अमन साहू का संपर्क बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के साथ हो ही चुका था लेकिन वह जल्द ही इंटरनेशनल अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ गया. पुलिस रिकार्ड के अनुसार बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के द्वारा ही मयंक को अमन साहू से मिलवाया गया. इसके बाद यह तय हुआ कि मयंक मलेशिया और दुबई जैसे जगह पर रहेगा और वहीं से अमन गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कॉल करेगा. अमन साहू के संपर्क में आने के बाद और लॉरेंस से निर्देश मिलने के बाद मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया और वहीं से शुरू हुई झारखंड में इंटरनेशनल नंबरों से एक्सटॉर्शन कॉल की.

मलेशिया और थाईलैंड से हो रही थी गैंग की मॉनिटरिंग

झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से लगभग दो साल की मेहनत के बाद मयंक को अजरबैजान की राजधानी बाकू से गिरफ्तार किया गया और उसका भारत प्रत्यार्पण करवाया गया. झारखंड एटीएस ने मयंक के खिलाफ दायर किए गए चार्जशीट में विदेश से कैसे गैंग को हैंडल किया जाता था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है. एटीएस के चार्जशीट यह बताया गया है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर (वर्तमान अनुपगढ़) का मूल निवासी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह अपराध को अंजाम देने के लिए विदेश में पनाह लिए हुए था.