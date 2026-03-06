झारखंड में क्राइम का अंडरवर्ल्ड, विदेशों में बैठकर प्रदेश में कर रहे ऑपरेट!
झारखंड के आपराधिक गिरोह विदेशों से प्रदेश में ऑपरेट कर रहे हैं, जो एटीएस और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.
Published : March 6, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 8:00 PM IST
रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
रांचीः झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अपने आतंक को और बढ़ाने के लिए एक नई राह पर चल पड़े हैं. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अमन साव ने झारखंड के अपराध की दुनिया मे एक ऐसी परिपाटी शुरू की जिसका अमल अब कई कुख्यात गैंगस्टर भी करने लगे है. गैंग्स के मुखिया खुद विदेश में पनाह ले रहे हैं और उनके इशारे पर उनके गुर्गे झारखंड में आतंक मचा रहे हैं.
अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर काम!
झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के तर्ज पर काम कर रहे हैं. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमन साव का गैंग, प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा सहित कई अन्य गैंगस्टर्स एक छोटा-सा अंडरवर्ल्ड जैसा सिस्टम तैयार कर चुके हैं जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. इस तरह के सिस्टम में गैंगस्टर या तो खुद विदेश में अपना ठिकाना बना ले रहे हैं नहीं तो अपने कुछ गुर्गों को विदेश में बिठा दे रहे हैं. उसके बाद विदेश से ही झारखंड के कारोबारियों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं. वहीं विदेश में बैठे अपराधियों के निशाने पर धमकी देने के बावजूद रंगदारी नहीं देने वालो के ठिकानों पर उनके लोकल गुर्गे हमला कर रहे हैं.
आधा दर्जन विदेश बैठे हैं, एक हुआ गिरफ्तार
विदेश से अपने गैंग का संचालन कर रहे बड़े अपराधियों में मयंक सिंह की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग से अजरबैजान में हुई. जिसके बाद उसे भारत लाया गया. मयंक सिंह भले ही अब झारखंड के जेल में बंद है फिर भी धमकी भरे अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का धंधा अभी-भी बंद नहीं हुआ है. झारखंड का कुख्यात प्रिंस खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी विदेश में बैठकर इंटरनेशनल कॉल के जरिए झारखंड के कारोबारी को धमका रहे हैं. जिनकी गिरफ्तारी अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है.
जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में झारखंड के आधा दर्जन गैंगस्टर या तो खुद विदेश में है या फिर उनके गुर्गे. विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हुए है उनमें पहला नाम कुख्यात प्रिंस खान का नाम पहला है, दूसरा महतवपूर्ण नाम राहुल राहुल सिंह का है. इसके अलावा कई बड़े गैंग्स के गुर्गे भी विदेश शिफ्ट कर दिए गए है. सबसे खतरनाक जानकारी तो यह है कि कुख्यात प्रिंस खान के पाकिस्तान भाग जाने की सूचना है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.
विदेश में बैठकर झारखंड में आतंक फैला रहे अपराधियोंं को लेकर झारखंड पुलिस की सभी विंग एक साथ काम कर रहे हैं. विदेश में बैठे अपराधी गलतफहमी का शिकार न बनें, हमने विदेश से मयंक को गिरफ्तार करवाया और फिर सफलता के साथ उसका प्रत्यार्पण भी करवाया है. विदेश में गिरफ्तारी और फिर प्रत्यर्पण जैसी कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है. वैसे सभी अपराधी जो विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं वह सभी हमारे रडार पर हैं. सभी के खिलाफ काम किया जा रहा है वे भी जल्द ही मयंक सिंह की तरह गिरफ्तार किए जाएंगे. -ऋषभ झा, एसपी, झारखंड एटीएस.
अमन साव ने दिखाई राह, मयंक को किया था मलेशिया शिफ्ट
यह सभी को पता है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक संगठित आपराधिक गिरोह की काली कमाई का प्रमुख जरिया रंगदारी का पैसा (एक्सटॉर्शन मनी) है. बड़े-बड़े कारोबारी को फोन करके धमकाना उनके कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग करवाना यह सभी एक्सटॉर्शन मनी कमाने के तरीके हैं. राज्य के अंदर रहकर जब कोई अपराधी किसी व्यापारी को धमकाने के लिए कॉल करता तो वह पुलिस के टेक्निकल सेल के निशाने पर आ जाता.
ऐसे में सबसे पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू (अब मृत) ने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो देश से बाहर जाकर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने का काम कर सके. 2020 के करीब अमन साहू का संपर्क बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के साथ हो ही चुका था लेकिन वह जल्द ही इंटरनेशनल अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ गया. पुलिस रिकार्ड के अनुसार बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के द्वारा ही मयंक को अमन साहू से मिलवाया गया. इसके बाद यह तय हुआ कि मयंक मलेशिया और दुबई जैसे जगह पर रहेगा और वहीं से अमन गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कॉल करेगा. अमन साहू के संपर्क में आने के बाद और लॉरेंस से निर्देश मिलने के बाद मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया और वहीं से शुरू हुई झारखंड में इंटरनेशनल नंबरों से एक्सटॉर्शन कॉल की.
मलेशिया और थाईलैंड से हो रही थी गैंग की मॉनिटरिंग
झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से लगभग दो साल की मेहनत के बाद मयंक को अजरबैजान की राजधानी बाकू से गिरफ्तार किया गया और उसका भारत प्रत्यार्पण करवाया गया. झारखंड एटीएस ने मयंक के खिलाफ दायर किए गए चार्जशीट में विदेश से कैसे गैंग को हैंडल किया जाता था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है. एटीएस के चार्जशीट यह बताया गया है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर (वर्तमान अनुपगढ़) का मूल निवासी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह अपराध को अंजाम देने के लिए विदेश में पनाह लिए हुए था.
तकनीकी साक्ष्यों और पासपोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, वह मलेशिया, थाईलैंड और अजरबैजान (बाकू) में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था. चार्जशीट के मुताबिक मयंक सिंह 9 अगस्त 2019 को मलेशिया गया था और वहां वेयर हाउस वर्कर के रूप में अस्थायी वीजा पर शाह आलम शहर में रह रहा था. 20 नवंबर 2023 को थाइलैंड के फुकेट पहुंचा. इसके 11 महीनें बाद 24 सितंबर 2024 को वह थाइलैंड से अजरबैजान पहुंचा था. जहां भारतीय एजेंसियों के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह इस नेटवर्क का संचालन विदेश में रहते हुए कर रहा था और उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग-अलग नाम, मोबाइल नंबर और इंटरनेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था. जांच में सामने आया कि उसके ईमेल आईडी और प्रोफाइल से जुड़े कई आईपी एड्रेस मलेशिया, थाईलैंड और अन्य विदेशी सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े पाए गए, जो लंबे समय तक सक्रिय रहे.
दस्तावेज़ के अनुसार, आरोपी ने सोशल मीडिया और ईमेल आईडी “skmeenagharsana007” सहित कई डिजिटल पहचान बनाकर अपराधों की योजना तैयार की और उन्हें अंजाम दिया. चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि वह अक्सर विदेश यात्रा करता था और 2019 से 2024 के बीच उसकी आवाजाही और वीज़ा रिकॉर्ड की जांच में संदिग्ध पैटर्न सामने आए.
पुलिस सर्विलांस सिस्टम को फेल करने के लिए विदेश से हैंडल हो रहे गैंग!
झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोह के मुखिया अब विदेश से अपने गिरोह को या तो खुद हैंडल कर रहे हैं या फिर विदेश में किसी अपने खास एजेंट को बिठाकर उनसे गैंग को ऑपरेट करवा रहे हैं. इसके पीछे एक ही मकसद है kf पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को धोखा देना. अगर विदेश से कॉल कर किसी गुर्गे को किसी अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए निर्देश मिलता है तो उसे फोन को ट्रेस करना मुश्किल भरा काम होता है. वहीं अगर रैंसम कॉल भी किया जाता है तो उसका डिटेल पुलिस सर्विलांस में सामने तो जरूर आता है लेकिन सर्वर विदेशी होता है जिसकी वजह से पुलिस चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर पाती है.
टेक्निकली स्ट्रांग हुए गैंग्स
एक जमाना हुआ करता था जब कोई भी अपराधी अगर फोन के जरिए धमकी या फिर रंगदारी रंगदारी मांगने के लिए कॉल किया करता था तो वह तुरंत धर दबोचा जाता था. क्योंकि वह लोकल सिमकार्ड का प्रयोग किया करता था. लेकिन अमन साहू (अब मृत) ने मयंक के जरिए एक्सटॉर्शन कॉल का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया. इसी के बाद झारखंड जैसे राज्य में बड़े अपराधियों की पहुंच इंटरनेशनल स्तर तक हो गई है जिसका वे भरपूर फायदा उठा रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया का तेजी से हुआ विकास अपराधियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आ गया लेकिन यही मौका पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है. झारखंड का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बड़े गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी नहीं मांगी जा रही है. झारखंड के कुछ गैंग्स अभी भी इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती है.
दो तरह से हो रहा इंटरनेशनल सिमकार्ड का प्रयोग
जानकार बताते हैं कि बड़े गिरोह के अपराधी विदेश से जुड़े अपने गुर्गों से विदेशी सिम एक्टिव करवा कर भारत लाते हैं, फिर उसी सिम से रंगदारी मांगते हैं. जबकि कुछ गैंग्स ने बकायदा विदेश में अपने गुर्गों को ही बैठा रखा है जो वहीं से अपने आका के आदेश पर रंगदारी भरे कॉल्स करते है.
इंटरपोल से संपर्क साधा गया, लुक आउट नोटिस जारी
झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वैसे अपराधी जो विदेश में बैठकर झारखंड में अपराधी वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं उनके खिलाफ झारखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है. विदेश भागे सभी अपराधियों का पासपोर्ट रद्द करवा दिया गया है. विदेश भागे सभी अपराधियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. विदेश भागे सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी संपर्क साधा गया है.
झारखंड पुलिस के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर अगर विदेश में छिपे झारखंड के अपराधी पकड़े जाते हैं तब उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाएगी. खासकर कुख्यात मयंक सिंह का अजरबैजान से सफल प्रत्यार्पण के बाद अब झारखंड एटीएस राज्य के वैसे अपराधियों की तलाश में जुट गई है जो विदेश में बैठ कर दाऊद इब्राहिम स्टाइल में अपनी लाइफ गुजार रहे है. ऐसे अपराधियों में सबसे प्रमुख नाम प्रिंस खान है. दुबई में बैठकर झारखंड में अपने गैंग का संचालन कर रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है.
