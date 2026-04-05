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ATS और दिल्ली पुलिस ने ISIS संदिग्ध को उठाया; कुशीनगर के पडरौना से हुई गिरफ्तारी

ATS और दिल्ली पुलिस ने ISIS संदिग्ध को उठाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: ATS और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुशीनगर से ISIS के संदिग्ध रिजवान को गिरफ्तार किया है. पडरौना थाना क्षेत्र से हुई इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय पुलिस भी इस गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही.

पडरौना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि बाहर से आई टीम ने अपनी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है. स्थानीय थाने पर विधिक प्रक्रिया के बाद गिरफ्तार संदिग्ध को टीम अपने साथ लेकर चली गई है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रिजवान लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था. जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक नया तरीका अपनाया था.

वह पडरौना के छावनी इलाके में छोला-भटूरा और अंडा रोल की दुकान चला रहा था. एजेंसियों को शक है कि इसी दुकान की आड़ में वह युवाओं को कट्टरपंथ के लिए प्रेरित करके नेटवर्क खड़ा कर रहा था.

शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर ATS और दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे पडरौना कोतवाली पुलिस के सहयोग से दबोच लिया. यह गिरफ्तारी बेहद गोपनीय तरीके से हुई. गिरफ्तारी के बाद टीम ने उसे कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है. वहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी.