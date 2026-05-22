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बिहार में ATS की बड़ी कार्रवाई, एक युवक को उठाया, पाकिस्तान से जुड़े तार!

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएस (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है. देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में एजेंसी ने मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है. युवक के पास से बरामद मोबाइल फोन में कई संदिग्ध चैट, फोटो और वीडियो मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यहां की गोपनीय जानकारियां विदेशों में भेजी जाती थीं.

पाकिस्तान कनेक्शन की जांच: एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिले के गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव से मोहम्मद मुस्तफा को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि यह युवक पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजात भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा था, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एजेंसी इस बात की गंभीरता से जांच कर रही है कि युवक किसी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था या नहीं.

मोबाइल के डिलीटेड डेटा से खुलेगा राज: एटीएस की टीम ने युवक के पास से जो मोबाइल बरामद किया है, उसमें कुछ डिलीट किए गए डेटा के सबूत मिले हैं. इसके बाद डिलीट किए गए चैट और मैसेजिंग ऐप के डेटा को रिकवर किया गया है. पुलिस का दावा है कि फोन से राजनीतिक महत्व वाले स्थानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे गए हैं. ऐसे में यह मामला पूरी तरह से पाकिस्तान कनेक्शन का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ-साथ विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है.