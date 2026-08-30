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दिल्ली: प्ले स्कूल में मासूम बच्चे के साथ हैवानियत, निदेशक, प्रिंसिपल समेत 4 पर POCSO में मामला दर्ज

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्ले वे स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम छात्र के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया. बच्चे की हालत बिगड़ने और डॉक्टरों द्वारा मारपीट की पुष्टि के बाद, जाफराबाद थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल की निदेशिका, प्रधानाचार्या, शिक्षिका और आया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया.

बच्चे के पिता के मुताबिक, उनका बेटा जाफराबाद थाना क्षेत्र के एक प्ले वे स्कूल में पढ़ता है. पिछले कुछ दिनों से बच्चा रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था और टॉयलेट जाने से भी घबराने लगा था. परिजन उसे चिकित्सक के पास लेकर गए. जांच के दौरान उसके दोनों कान के पर्दों में काफी सूजन मिली. चिकित्सक ने बच्चे के साथ मारपीट और चोट लगने की आशंका जताई. इसके बाद परिजनों को स्कूल में बच्चे के साथ कथित शोषण (प्रताड़ना) का संदेह हुआ.

सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए 1500 रुपये लेने का आरोप

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की. आरोप है कि स्कूल की निदेशिका ने पहले सीसीटीवी खराब होने समेत कई बहाने बनाकर फुटेज दिखाने से आनाकानी की और अगले दिन आने को कहा. पिता का आरोप है कि अगले दिन उनसे 1500 रुपये लेने के बाद फुटेज दिखाने की बात मानी गई. रकम देने के बाद जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो बच्चे के साथ कथित मारपीट की तस्वीरें सामने आईं.