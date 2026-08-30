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दिल्ली: प्ले स्कूल में मासूम बच्चे के साथ हैवानियत, निदेशक, प्रिंसिपल समेत 4 पर POCSO में मामला दर्ज

परिजनों का आरोप है कि फुटेज में बच्चे को कान पकड़कर पीटते हुए देखा गया.

जाफराबाद के प्ले वे स्कूल में मासूम से मारपीट
जाफराबाद के प्ले वे स्कूल में मासूम से मारपीट (सांकेतिक फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 4:23 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्ले वे स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम छात्र के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया. बच्चे की हालत बिगड़ने और डॉक्टरों द्वारा मारपीट की पुष्टि के बाद, जाफराबाद थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल की निदेशिका, प्रधानाचार्या, शिक्षिका और आया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया.

बच्चे के पिता के मुताबिक, उनका बेटा जाफराबाद थाना क्षेत्र के एक प्ले वे स्कूल में पढ़ता है. पिछले कुछ दिनों से बच्चा रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था और टॉयलेट जाने से भी घबराने लगा था. परिजन उसे चिकित्सक के पास लेकर गए. जांच के दौरान उसके दोनों कान के पर्दों में काफी सूजन मिली. चिकित्सक ने बच्चे के साथ मारपीट और चोट लगने की आशंका जताई. इसके बाद परिजनों को स्कूल में बच्चे के साथ कथित शोषण (प्रताड़ना) का संदेह हुआ.

सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए 1500 रुपये लेने का आरोप

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की. आरोप है कि स्कूल की निदेशिका ने पहले सीसीटीवी खराब होने समेत कई बहाने बनाकर फुटेज दिखाने से आनाकानी की और अगले दिन आने को कहा. पिता का आरोप है कि अगले दिन उनसे 1500 रुपये लेने के बाद फुटेज दिखाने की बात मानी गई. रकम देने के बाद जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो बच्चे के साथ कथित मारपीट की तस्वीरें सामने आईं.

परिजनों का आरोप है कि फुटेज में बच्चे को कान पकड़कर पीटते हुए देखा गया. उसे काफी देर तक कुर्सी से बांधकर रखने और लात मारकर कुर्सी से गिराने का भी आरोप है. बच्चे को खाना नहीं देने की बात भी कही गई है. एक अन्य फुटेज में स्कूल की आया पर बच्चे के निजी अंगों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है. परिजनों का दावा है कि इसके बाद से बच्चा टॉयलेट जाने से डरने लगा.

शिकायत पर निदेशिका के जवाब से परिजन आहत

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब उन्होंने निदेशिका से बच्चे के साथ हुई कथित प्रताड़ना की शिकायत की तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि बच्चे रोज पीटते हैं, जो करना है कर लो. इसके बाद स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने भी बच्चे में कमियां गिनाने की कोशिश की. मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस से शिकायत की. जाफराबाद थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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