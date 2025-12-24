ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार; लखनऊ-बहराइच में नारेबाजी, विपक्ष पर बरसे CM योगी, बोले- आपकी जुबान सिल चुकी है

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया, कहा- आप उन्हें वोटबैंक की निगाह से देखते हैं.

लखनऊ में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन.
लखनऊ में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:54 PM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/बहराइच : बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया. वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में लखनऊ-बहराइच में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया. लखनऊ में उस वक्त यह प्रदर्शन हुआ, जब सीएम योगी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया. कहा कि विपक्ष की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा. उनकी जुबान सिल चुकी है.

सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दलितों को वोटबैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं. देखिए बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया. आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है. आपकी जुबान सिल चुकी है.

'विपक्ष की तुष्टिकरण की नीति' : सीएम योगी ने कहा कि आप (विपक्ष) उन्हें सिर्फ वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह सच्चाई है. यह आपके तुष्टिकरण की नीति है. इसके कारण बांग्लादेश बना है. अगर बांग्लादेश-पाकिस्तान न बना होता तो इस तरह हिंदू नहीं जलाया जाता, अगर होता तो उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता.

बहराइच में विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन.
बहराइच में विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बहराइच में विहिप और बजरंग दल की नारेबाजी : बहराइच में राजा हीरा सिंह बाजार स्थित काली माता मंदिर के पास विहिप और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जुटे. उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद युनुस का पुतला फूंका. आरएसएस पदाधिकारी राजकिशोर ने कहा कि बांग्लादेश में मठ-मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. इस मामले में वहां की सरकार और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी निंदनीय है. भारत सरकार को हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए.

लखनऊ में विधानसभा के पास प्रदर्शन : वहीं लखनऊ में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज बुलंद की गई. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सदन में रहते ही विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया.

हापुड़ में प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर साधा निशाना.
हापुड़ में प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)

हापुड़ में प्रमोद कृष्णम बोले- सपा हिंदुओं का विरोध करने वाली पार्टी : कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बुधवार को हापुड़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. बांग्लादेश में युवक की हत्या के मामले में विपक्ष की चुप्पी पर कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है. हिंदुओं का विरोध करने वाली पार्टी है. इंसानियत का विरोध करने वाली पार्टी है.

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र; सीएम योगी बोले- सरकारी जमीनें गरीबों की होनी चाहिए, कोई कब्जा करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं

Last Updated : December 24, 2025 at 6:05 PM IST

TAGGED:

DALIT YOUTH BURNED ALIVE BANGLADESH
BAHRAICH LUCKNOW PROTEST
CM YOGI TARGETS OPPOSITION
लखनऊ बहराइच बजरंग दल प्रदर्शन
BANGLADESH UNREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.