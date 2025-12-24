ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार; लखनऊ-बहराइच में नारेबाजी, विपक्ष पर बरसे CM योगी, बोले- आपकी जुबान सिल चुकी है

लखनऊ में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/बहराइच : बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया. वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में लखनऊ-बहराइच में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया. लखनऊ में उस वक्त यह प्रदर्शन हुआ, जब सीएम योगी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया. कहा कि विपक्ष की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा. उनकी जुबान सिल चुकी है. सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दलितों को वोटबैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं. देखिए बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया. आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है. आपकी जुबान सिल चुकी है. 'विपक्ष की तुष्टिकरण की नीति' : सीएम योगी ने कहा कि आप (विपक्ष) उन्हें सिर्फ वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह सच्चाई है. यह आपके तुष्टिकरण की नीति है. इसके कारण बांग्लादेश बना है. अगर बांग्लादेश-पाकिस्तान न बना होता तो इस तरह हिंदू नहीं जलाया जाता, अगर होता तो उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता. बहराइच में विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)