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परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती बोले, विकसित भारत के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुशल पीढ़ी जरूरी

दीक्षांत समारोह में पहुंचे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ( Etv Bharat )

रांची : भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के साथ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों की कुशल पीढ़ी तैयार करना जरूरी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलाव भारत के सामने नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर अनुसंधान, विषयों के बीच सहयोग और मानव संसाधनों में निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा. डॉ मोहंती शनिवार को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे.