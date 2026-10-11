परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती बोले, विकसित भारत के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुशल पीढ़ी जरूरी
रांची पहुंचे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने विकसित भारत में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिका के बारे में बात की. रिपोर्ट - राजेश कुमार सिंह.
Published : October 11, 2026 at 8:47 AM IST
रांची : भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के साथ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों की कुशल पीढ़ी तैयार करना जरूरी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलाव भारत के सामने नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर अनुसंधान, विषयों के बीच सहयोग और मानव संसाधनों में निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा. डॉ मोहंती शनिवार को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे.
डिग्री के साथ चरित्र और ईमानदारी भी जरूरी
स्नातक विद्यार्थियों को जीवनभर सीखते रहने, जिज्ञासु बने रहने और अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की सलाह देते हुए डॉ. मोहंती ने कहा कि डिग्री ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, यह व्यक्ति का चरित्र तय करता है. उन्होंने विद्यार्थियों से उत्कृष्टता और ईमानदारी को साथ लेकर आगे बढ़ने तथा अधिक नवाचारी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.
शिक्षा, अनुसंधान,नवाचार पर दिया जोर - VC
BIT मेसरा के कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना ने कहा कि संस्थान में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, स्थापित विचारों पर सवाल उठाने की क्षमता पैदा करना और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना है. वर्ष 1955 में स्थापित संस्थान इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है.
उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए BIT मेसरा शिक्षा, अनुसंधान, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी विकास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्नातकों से भविष्य में शोधकर्ता, उद्यमी और मार्गदर्शक के रूप में संस्थान से जुड़े रहने की अपील की.
2,984 विद्यार्थियों को मिली डिग्री और डिप्लोमा
BIT मेसरा के 36वें दीक्षांत समारोह में संस्थान के कुल 2,984 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए गए. इनमें 113 पीएचडी शोधार्थी, 691 स्नातकोत्तर विद्यार्थी, 2,004 स्नातक विद्यार्थी और 176 डिप्लोमा प्राप्तकर्ता शामिल हैं. अलग-अलग शैक्षणिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया.
समारोह में BIT मेसरा के चांसलर सी.के. बिरला, कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना, संकाय सदस्य, विद्यार्थी, पूर्व छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे. चांसलर सी.के. बिरला ने स्नातकों से अपने ज्ञान और अवसरों का इस्तेमाल समाज के हित में करने तथा बदलती तकनीकी दुनिया के अनुरूप खुद को लगातार विकसित करने की अपील की.
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