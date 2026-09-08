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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेटेड होंगे भविष्य के एटीएम, रूरल इकोनॉमी बनेगी ATM फ्रेंडली

1960 में लंदन के बार कॉलेज बैंक द्वारा सबसे पहले एटीएम मशीन बनाई गई थी. वह मशीन पारस्परिक बैंकिंग समय और इंटर बैंकिंग सर्विस पर आधारित थी. लेकिन उस जमाने के एटीएम उतने सुरक्षित नहीं थे. हालांकि अब जबकि दुनिया भर में साइबर फ्रॉड और एटीएम में चोरी की घटनाएं सामान्य हो चली हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी इन्हें और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है.

इंदौर में बैंक ऑफ़ इंडिया के जोनल मैनेजर गोविंद प्रसाद सारड़ा बताते हैं "एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवा सस्ती और सुलभ होने के कारण भविष्य में एटीएम का उपयोग लगातार बढ़ेगा. इसके अलावा एटीएम भी एकमात्र ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसके जरिए अन्य सभी बैंकों से भी इंटर बैंकिंग की सुविधा मिलती है. इसी वजह से अब देश का बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिकल इंटरबैकिंग के चलते एटीएम को अब इंटरएक्टिव बनाते हुए उसमें अन्य तमाम बैंकिंग सुविधा भी अपग्रेड करेगा. इसके अलावा एटीएम का पूरा ऑपरेशन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग होगा जिससे कि ग्राहकों को सुरक्षा और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी."

इंदौर: दुनिया भर में करेंसी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बावजूद भारत जैसे देश में खरीदारी और रुपयों के लेनदेन में नगद राशि का अपना महत्व है. यही वजह है कि ट्रांजैक्शन के दौरान सुरक्षा और बैंकिंग सुविधा के लिहाज से एटीएम अब अपग्रेड होने के साथ भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे.

1960 में पहली बार लंदन में हुई एटीएम मशीन की शुरुआत

अपने खाते से पैसे निकालने और जमा करने के लिए घंटों तक बैंकों की लाइन और टोकन सिस्टम से मुक्ति दिलाने वाले एटीएम (ऑटोमेटिक टेलर मशीन) 1960 के बाद से अब तक पूरी तरह अपना रूप बदल चुके हैं. ATM अब सिर्फ पैसे निकालने और जमा करने वाली मशीन नहीं बल्कि 24*7 बैंकिंग सेवाएं देने वाले एक मिनी बैंक में तब्दील हो चुके हैं. इतना ही नहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौर में ATM अब और ज्यादा इंटरएक्टिव और यूजर फ्रेंडली होने जा रहे हैं. बैंकिंग सेक्टर के विशेषज्ञों की माने तो कुछ सालों में वर्तमान ATM का स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होने वाले ATM ले लेंगे जो वर्तमान मशीनों से और अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होंगे.

बैंक ऑफ़ इंडिया के चीफ मैनेजर बापू दल्वी बताते हैं "वर्तमान एटीएम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड पर चलते हैं, जिसमें एटीएम कार्ड के जरिए संबंधित खातेदार का एटीएम और बैंक के खाते के आधार पर प्रमाणीकरण होने के बाद बैंकिंग ऑपरेशन होता है. इसलिए भी साइबर फ्रॉड की कोई भी टेक्नोलॉजी आपके खाते में सीधे सेंध नहीं लगा पाती. हालांकि अब बैंकिंग फ्रॉड की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं तो रिजर्व बैंक द्वारा भी बैंकिंग एटीएम सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी को

लगातार अपग्रेड कर रहा है जो बैंकों के स्तर पर लागू किया जा रहा है."

एटीएम फ्रेंडली होगी रुरल इकोनामी

शहरी इलाकों में जिस तेजी से UPI rupay जैसे प्रॉमिनेंट कार्ड ट्रांजैक्शन ने अपनी पकड़ बनाई, उसी तरह बैंकों द्वारा अपने-अपने अप को भी अब ग्लोबल प्रेजेंस दी जा रही है. जिससे भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित ब्रांच से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सके. दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में भी अब लगातार एटीएम इंस्टॉल किए जा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एटीएम फ्रेंडली बनाया जा सके. बैंकों के स्तर पर यह इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि इस प्रक्रिया में मशीन एक व्यापक जनसमूह को कम खर्चे में रोजमर्रा की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है. इसके बदले में बैंक को हर ट्रांजैक्शन पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त होती है जो संबंधित सुविधा के खर्च से कहीं ज्यादा होती है.