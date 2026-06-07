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शांत वादियों में हुड़दंग मचा रहे पर्यटक, देवभूमि का माहौल हो रहा खराब, पुलिस की बढ़ी टेंशन

स्थानीय तीर्थ पुरोहित सौरभ सीखोला की माने तो उस दिन युवक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे. नशे की हालत में वो तीर्थ क्षेत्र की गरिमा के विपरीत व्यवहार कर रहे थे, जब उनकी हरकतें बढ़ने लगीं तो तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें रोका और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

धर्मनगरी हरिद्वार की मर्यादा हुई तार-तार: धर्मनगरी हरिद्वार में भी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया. आरोप है कि चार पर्यटक शराब के नशे में हरकी पैड़ी क्षेत्र में पहुंचे और वहां महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मसूरी की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं और पुलिस की रात गश्त पर भी सवाल खड़े कर रही हैं. हालांकि इस मामले मे पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक अर्धनग्न अवस्था में शराब की बोतल हाथ में लेकर वाहन की छत पर खड़ा दिखाई दिया, जबकि उसके साथी तेज आवाज में शोर-शराबा कर रहे थे. यह पूरा घटनाक्रम शहर के सबसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ घूमने आते हैंं.

मसूरी की माल रोड पर शराब की बोतल के साथ खुलेआम हंगामा: पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. हजारों पर्यटक रोजाना मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. इसी बीच शुक्रवार देर रात माल रोड पर कुछ युवकों द्वारा खुलेआम शराब के नशे में हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया.

कुछ सैलानियों और श्रद्धालुओं की इन हरकतों के कारण न सिर्फ धार्मिक स्थलों की मर्यादा तार-तार हो रही, बल्कि सुरक्षा-व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है. बीते 24 घंटे में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. कहीं बार इस तरह की घटनाओं से प्रदेश का माहौल भी खराब हो रहा है. साथ ही सवाल भी खड़ा होता है कि क्या देवभूमि घूमने आने वाले कुछ लोग यहां की संस्कृति परंपराओं और मर्यादाओं का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड का पर्यटन सीजन इस वक्त पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. एक तरफ चारधाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है. वहीं स्कूलों की छुट्टियों के बाद बड़ी संख्या में सैलानी भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर घूमने आ रहे है, लेकिन पुलिस-प्रशासन की समस्या ये सैलानी या फिर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं, बल्कि वो लोग है, जो सैलानी और श्रद्धालुओं के नाम पर प्रदेश में हुड़दंग मचा रहे हैं.

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब हरिद्वार और ऋषिकेश में बाहरी राज्यों के पर्यटकों के व्यवहार को लेकर पहले से ही बहस चल रही है. इतना ही नहीं शुक्रवार रात को भी हरिद्वार के हरकी पौड़ी के समीप कुछ पर्यटक शराब के नशे में आपस में ही भिड़ते नजर आए. हालांकि इस मामले मे दोनों के बीच बाद में समझोंता हो गया, लेकिन मारपीट का वीडीओ सार्वजनिक हो चुका था.

ऋषिकेश में छेड़छाड़ के आरोप के बाद भड़का विवाद: आपको याद होगा कि बीते दिनों योग नगरी ऋषिकेश में एक अन्य घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. आरोप लगे थे कि हरियाणा से आए कुछ पर्यटकों ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला के साथ अश्लील इशारे किए और छेड़छाड़ का प्रयास किया. महिला की शिकायत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पर्यटकों का विरोध करने लगे. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पर्यटकों की पिटाई तक हो गई. इस दौरान वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया.

पर्यटकों के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था. पूरे मामले ने बाहरी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया. इस मामले में भी पुलिस ने पर्यटकों के साथ मारपीट करने वाले स्थानीय लोगों की खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

फूलचट्टी में महिला पर्यटक का विवादित वीडियो वायरल: ऋषिकेश से सटे फूलचट्टी क्षेत्र में भी एक महिला पर्यटक का वीडियो भी वायरल हुआ था. वीडियो में महिला पुलिसकर्मियों से बहस करती हुई भी दिख रही है. आरोप है कि महिला शराब के नशे में थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा तटों और धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं. ऋषिकेश के गंगा किनारों पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे है, जहा पर्यटक शराब की बोतल लिए गंगा किनारे जाम से जाम टकराते नजर आ रहे है.

चारधाम यात्रा मार्ग पर भी दिख रहा हुड़दंग: देवभूमि की मर्यादा को बनाए रखने के लिए चमोली पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसके बावजूद चारधाम यात्रा मार्गों पर भी हुड़दंग की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में पीपलकोटी के पास हरियाणा नंबर की एक कार नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी मिली, जिसमें बैठे युवक तेज आवाज में संगीत बजाकर उत्पात मचा रहे थे, उसी समय पुलिस अधीक्षक चमोली क्षेत्र भ्रमण पर थे.

मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया और वाहन को सीज कर दिया गया. चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार का कहना है कि

देवभूमि में आने वाले पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. हम इस तरह के पर्यटकों पर लगातार कार्यवाई कर रह रहे है, जो तीर्थ ओर पर्यटक स्थलों पर हंगामा करने आ रहे है.

मिशन प्रहार के तहत चल रहा विशेष अभियान: चारधाम यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार अभियान शुरू किया है. इसके तहत बदरीनाथ, जोशीमठ, गोविंदघाट रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून समेत अन्य धार्मिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.

देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अभी तक हरिद्वार में शान्ति व्यवस्था भंग करने और अन्य मामलों में 383 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा रैस ड्राइव, ड्रंकंन ड्राइविंग संदिग्ध नंबर प्लेट, बिना नंबर प्लेट, हुटर वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है.

-राजीव स्वरूप, गढ़वाल आईजी-

पुलिस ने अभी तक ऑपरेशन प्रहार के तहत 4214 गाड़ियों के चालान करने के साथ ही 138 गिरफ्तारियां की. वहीं 734 वाहन सीज किए है. देहरादून और रुद्रप्रयाग मे भी 50 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्यवाई की गई है.

हैरानी की बात ये है कि केदारनाथ जैसे स्थल पर जाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने जो कार्यवाई की है, वो ये बताती है कि लोग यहा धार्मिक स्थल को पिंकनिक सपोर्ट मान रहे है. रुद्रप्रयाग जनपद में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 18 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं. इन मामलों में काईरवाही करते हुए पुलिस द्वारा कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. चेकिंग के दौरान इन तस्करों के कब्जे से कुल 917.5 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है. इसके साथ ही शराब तस्करी में प्रयुक्त हो रहे पांच वाहनों को भी पुलिस द्वारा सीज किया गया है. बरामद की गई अवैध शराब और जब्त वाहनों का कुल अनुमानित मूल्य 5,50,200 रुपये है.

इसी प्रकार केदारघाटी में नशामुक्त माहौल बनाए रखने और युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस द्वारा अवैध ड्रग्स व चरस तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया: यात्रा अवधि में अब तक 2814 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 13 लाख 31 हजार 800 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है.

उत्तरखड़ के रहने वाले अनूप नौटियाल कहते है कि सबसे अधिक समस्या स्थानिए लोगों को हो रही है. स्थानीय लोग हंगामा और भीड़ जैसे कारणों की वजह से घरों में कैद हो जाने पर मजबूर है.

वहीं उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि कहते कि मार्ग अच्छे होने की वजह से भीड़ अचानक आ रही है. स्थानिए लोगों को पर्यटन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे पर्यटक नहीं आने चाहिए, जो देवभूमि की संस्कृति परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान न करें.

उत्तराखंड आने वाले करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, लेकिन देवभूमि की पहचान केवल पर्यटन नहीं बल्कि आस्था संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से भी जुड़ी हुई है. ऐसे में प्रशासन की चुनौती केवल भीड़ प्रबंधन तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

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