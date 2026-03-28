खूंटी में रामनवमी जुलूस के बाद बवाल, मुरहू में पथराव से बढ़ा तनाव, धारा 144 लागू, स्थिति नियंत्रण में
खूंटी में राम नवमी का जुलूस खत्म होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.
Published : March 28, 2026 at 5:30 PM IST
खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के समापन के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में पथराव की घटनाएं सामने आईं हैं.
शुक्रवार को ही पैदा हुआ था विवाद
शुक्रवार को निकली रामनवमी शोभायात्रा के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी. उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया था. हालांकि, शनिवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे झड़प की स्थिति बन गई और तनाव बढ़ गया.
पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू
घटना के बाद एहतियातन मुरहू क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. गुस्साए स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मुरहू महादेव मंडा के पास इकट्ठा होकर पथराव में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. खूंटी की एसडीओ दीपेश कुमारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है. लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
इलाके में पुलिस बल तैनात
प्रशासन के मुताबिक, जुलूस के दौरान एक-दो लोगों पर पत्थर गिरने की घटना हुई थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पत्थर कहां से फेंका गया या कहीं से छिंटक कर आ गया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.
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