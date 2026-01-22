गणतंत्र दिवस पर भारत पर्व में प्रदर्शित होगी 'आत्मनिर्भर उत्तराखंड' की झांकी, जानिए क्या होगा खास
भले ही गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी नजर नहीं आएगी, लेकिन भारत पर्व में खास झांकी आएगी नजर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 22, 2026 at 7:05 PM IST
देहरादून: इस साल 'आत्मनिर्भर उत्तराखंड' थीम के तहत भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जाएगी. आगामी 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में भारत पर्व के दौरान उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन कर सकेंगे. इस साल उत्तराखंड की झांकी की थीम 'आत्मनिर्भर उत्तराखंड' रखी गई है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक के साथ पारंपरिक आत्मनिर्भरता को दर्शाती है.
उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं झांकी के नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि 'आत्मनिर्भर उत्तराखंड' झांकी के ट्रैक्टर सेक्शन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों 'ढोल' और 'रणसिंघा' की आकर्षक तांबे की प्रतिकृतियां हैं, जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ शिल्पी कारीगरों की कलात्मक महारत का प्रतीक है.
ताम्र कला की बारीकियां आएंगी नजर: ट्रेलर सेक्शन के पहले भाग में 'तांबे के मंजीरे' की एक बड़ी मूर्ति दिखाई गई है, जो तांबे की कला की बारीकियों को विस्तार से दर्शाती है. इसके अलावा बीच के सेक्शन में खूबसूरती से बनाए गए तांबे के बर्तन जैसे 'गागर', 'सुरही', 'कुण्डी' को दर्शाया गया है, जो उत्तराखंड के पारंपरिक घरेलू जीवन के अहम हिस्सा हैं.
इस सेक्शन के नीचे और साइड पैनल पारंपरिक वाद्य यंत्र 'भोंकोर' के प्रमुख चित्रणों से सजाए गए हैं, जो सांस्कृतिक कहानी को और भी ज्यादा समृद्ध करते हैं. झांकी के पिछले सेक्शन में 'तांबे के कारीगर' की एक आकर्षक मूर्ति लगाई है, जो अपने हाथों से तांबे के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है.
वहीं, कारीगर के चारों ओर बारीकी से बनाए गए तांबे के बर्तन रखे गए हैं, जो पीढ़ियों से मिले ज्ञान, कौशल और श्रम की गरिमा के प्रतीक को दर्शाते हैं. उत्तराखंड की यह झांकी देवभूमि के शिल्पी समुदाय की कारीगरी, सांस्कृतिक योगदान, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आजीविका, कौशल और परंपरा को बखूबी दर्शाती है.
केएस चौहान ने बताया कि उत्तराखंड की यह झांकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसकी प्राचीन शिल्प कला के जरिए पेश करती है, जो आज भी जीवंत रूप में समाज का हिस्सा हैं. स्थानीय कारीगरों की ओर से पारंपरिक तकनीकों से बनाए तांबे के बर्तन और उपकरण न केवल उत्कृष्ट शिल्प कौशल का उदाहरण हैं. बल्कि, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ धार्मिक जीवन में भी उनका विशेष महत्व रहा है.
सदियों से ये शिल्प उत्पाद घरेलू उपयोग के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जो उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और रचनात्मक विरासत को बारीकी से दर्शाते हैं. खासकर शिल्पी समुदाय के कई परिवारों के लिए यह प्राचीन शिल्प कला केवल एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि आजीविका का एक अहम माध्यम भी है.
कर्तव्य पथ पर नजर नहीं आएगी उत्तराखंड की झांकी: बता दें कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी नजर नहीं आएगी. साल 2025 में कर्तव्य पथ पर 'सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेलों' पर आधारित उत्तराखंड की झांकी नजर आई थी. जबकि, साल 2023 में मानसखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था.
ये भी पढ़ें-
- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के सामने एकता परेड में निकली उत्तराखंड की झांकी, पीएम मोदी ने की सराहना
- कर्तव्य पथ पर दिखी उत्तराखंड की झांकी, मंत्रमुग्ध हुए पीएम मोदी, कलाकरों ने बिखेरा जलवा
- उत्तराखंड की झांकी मानसखंड ने रचा इतिहास, गणतंत्र दिवस की परेड में मिला प्रथम स्थान
- कर्तव्य पथ पर दिखी मानसखंड की झलक, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए कलाकार