धमतरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य

धमतरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Goal Of Developed India
धमतरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले के सामुदायिक भवन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए. उन्होंने राज्य में देसी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही. उनका कहना था कि इससे देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा. इस कार्यक्रम में रायपुर के पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू मौजद रहीं. इसके अलावा धमतरी नगर निगम महापौर रामू रोहरा, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा और जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

कोविड वैक्सीन का मंत्री जी ने किया जिक्र: इस अवसर पर उन्होंने कोविड के समय की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा विश्व जब चिंताजनक स्थिति में था. उस समय भारत ने अपने आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए कोविड वैक्सीन तैयार करके सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि कई देशों में अपनी वैक्सीन पहुंचाई. लोगों की मदद की.

मंत्री टंकराम वर्मा का धमतरी दौरा (ETV BHARAT)

बीजेपी की सरकार में आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए अनेक प्रकार के जनकल्याणकारी योजनाएं है. जो छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्गों तक के लिए लागू की गई है. भारत में आत्मनिर्भर भारत यात्रा एक बड़ा कार्यक्रम है, जो 2047 के विजन को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है. 2014 से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है- टंकराम वर्मा, मंत्री, छत्तीसगढ़

स्वदेशी उत्पादों का निरीक्षण: मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वदेशी उत्पाद को लेकर स्टॉल का निरीक्षण किया. स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद को देख मंत्री जी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया. उन्होंने यहां पर व्यंजनों का स्वाद भी चखा. इस अवसर पर तमाम जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मंत्री जी ने कहा कि देसी उत्पाद से वोकल फॉर लोकल मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है.

TAGGED:

GOAL OF DEVELOPED INDIA
मंत्री टंकराम वर्मा
धमतरी में स्वदेशी अभियान
कोरोना महामारी
ATMANIRBHAR BHARAT SANKALP

