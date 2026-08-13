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रायबरेली में निकली स्वदेशी संकल्प यात्रा, 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश गूंजा

रायबरेली में आत्मनिर्भर भारत का संदेश गूंजा ( Photo Credit; ETV Bharat )