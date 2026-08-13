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रायबरेली में निकली स्वदेशी संकल्प यात्रा, 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश गूंजा

स्वदेशी उत्पादों को अपनाने व स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की अपील, युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित.

रायबरेली में आत्मनिर्भर भारत का संदेश गूंजा
रायबरेली में आत्मनिर्भर भारत का संदेश गूंजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:08 PM IST

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रायबरेली: स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलम्बी भारत अभियान के तत्वावधान में बुधवार को स्वदेशी संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया गया. पदयात्रा आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर वापस कॉलेज परिसर में सम्पन्न हुई.

रायबरेली में आत्मनिर्भर भारत' का संदेश गूंजा
रायबरेली में आत्मनिर्भर भारत' का संदेश गूंजा (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम के संबंध में मंच के मीडिया कोर्डिनेटर अनुराग बत्रा ने बताया कि इस पदयात्रा में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. पदयात्रा के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया.

इस अवसर पर अमित सिंह वत्स अवध प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि “स्वदेशी केवल वस्तुओं के उपयोग का विषय नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है.

रायबरेली में स्वदेशी संकल्प यात्रा
रायबरेली में स्वदेशी संकल्प यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ-साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा. स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को प्रोत्साहन देकर हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं. स्वदेशी संकल्प पदयात्रा के माध्यम से इसी विचार को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है.”

पदयात्रा के दौरान अभियान से जुड़ने तथा लिंक और QR कोड के माध्यम से गांवों के लोगों को स्वदेशी से जोड़ने की अपील की गई. बड़ी संख्या में लोगों ने अभियान का समर्थन किया. साथ ही स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और स्थानीय व्यापारियों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया.

पदयात्रा के समापन पर उपस्थित लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यमों का समर्थन करने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया.

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