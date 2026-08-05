आत्मानंद स्कूल के शिक्षक ने बनाया वाइस अटेंडेंस एप, पहले भी नवाचारों के लिए पा चुके हैं सम्मान
सरगुजा के आत्मानंद स्कूल के शिक्षक ने नवाचार के माध्यम से वाइस अटेंडेंस एप बनाया है.देखिए देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 2:05 PM IST
सरगुजा : जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक शिक्षक ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है. जिसमें अटेंडेंस बच्चों की आवाज से लगेगी. इस स्कूल के शिक्षक ऐसे ही नवाचार करते रहते हैं. पहले भी शिक्षक को उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया जा चुका है. एक बार फिर इस शिक्षक के नवाचार ने युवा पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया है.
क्यों बनाया सिस्टम ?
बतौली विकासखंड के बिलासपुर शिक्षक रोहित गुप्ता ने एआई मॉडल के तहत एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया है, जिसमें बच्चे की उपस्थिति पूरी तरीके से डिजिटली लगेगी. बच्चा जब स्कूल आएगा तो वॉइस के माध्यम से उसका अटेंडेंस लगेगा और उसका पूरा डाटा गूगल शीट में अपडेट हो जाएगा. इस एप्लीकेशन को बनाने की मुख्य वजह ये है कि स्कूलों में लंबे समय से रजिस्टर प्रणाली चल रही है.ऐसे स्कूल से घर आने के बाद यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा स्कूल आया था या नहीं तो उसके लिए आपको रजिस्टर देखना पडे़गा. ये रजिस्ट स्कूल बंद होने के कारण आप अगले दिन ही देख सकेंगे.लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस होने के कारण आप तुरंत बच्चा आया था या नहीं इसका जवाब दे देंगे.
कभी भी कहीं भी बता सकते हैं बच्चे की जानकारी
रोहित के मुताबिक इस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि आप घर बैठे बच्चों का जो टाइम है कितने बजकर कितने मिनट में और कितने सेकंड में उन्होंने विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वो देख सकते हैं. आपके पास 24 घंटा डाटा मोबाइल पर रहता है. आप किसी भी वक्त किसी भी अधिकारी कर्मचारी या उनके माता पिता को अगर जानकारी देना चाहे तो आसानी से सूचित कर सकते हैं. इसमें सबसे खास बात ये है कि रजिस्टर प्रणाली के मुकाबले ये पेपरलेस है और इसमें आप बच्चे से अटेंडेंस से लेकर उसके आने जाने के समय की पूरी जानकारी मिनटों में दे सकते हैं.
बच्चों की अटेंडेंस लिस्ट को हमने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है. इस एप्लीकेशन में उनका एक एक रोल नंबर दिया गया है. सारे शिक्षक की निगरानी में अपनी आवाज से अटेंडेंस लगाते हैं. एक बच्चे की उपस्थिति में लगभग आपको तीन से चार सेकंड में का समय लगता है. अटेंडेंस पंच होते ही डाटा उसी समय आपकी गूगल शीट में ऑटोमेटिक बिना कुछ किए सेव हो जाता है.इस डाटा को आप कभी भी देख सकते हैं- रोहित गुप्ता, शिक्षक
12 खड़ी यंत्र, बोलू रोबोट बना चुके हैं रोहित
रोहित गुप्ता ने बताया कि लाइफ में पहला विद्यालय मैंने 2023 में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने एक 12 खड़ी यंत्र बनाया था. इसको काफी सराहना मिली थी. अधिकारी कर्मचारी और समग्र शिक्षा रायपुर की मासिक पत्रिका चर्चा पत्र में भी इसको फ्रंट पेज में स्थान दिया गया था. सहायक संचालक जो थे उन्होंने स्वयं कॉल करके इसकी प्रशंसा की थी. उसके बाद मैंने अगले वर्ष एक बोलू रोबोट नाम का नवाचार बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा अपने सरगुजा जिले में वायरल हुआ था.उसके लिए मेरे को राज्योत्सव में भी आमंत्रित किया गया था जहां कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी ने स्वयं बोलू रोबोट से बातचीत की थी. लगभग 8 से 10 मिनट तक हमारे स्टॉल में आकर उन्होंने बातचीत किया और काफी सराहना की थी. फिर गणतंत्र दिवस 2026 को गृहमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था.
शिक्षकों के लिए AI बनेगा भविष्य का साथी
रोहित चाहते हैं कि अभी वर्तमान में एआई बहुत ही ज्यादा सहायक हो चुका है. हर विभाग में हर जगह में अगर हम एआई को एक सहायक के रूप में यूज करें, पूर्ण रूप में यूज ना करके एक सहायक के रूप में अगर उसका उपयोग करें तो निश्चित तौर पे उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है .लगातार हर विभाग की तरफ से ये प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप एआई के बारे में सीखिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें.
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