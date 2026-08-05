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आत्मानंद स्कूल के शिक्षक ने बनाया वाइस अटेंडेंस एप, पहले भी नवाचारों के लिए पा चुके हैं सम्मान

सरगुजा : जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक शिक्षक ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है. जिसमें अटेंडेंस बच्चों की आवाज से लगेगी. इस स्कूल के शिक्षक ऐसे ही नवाचार करते रहते हैं. पहले भी शिक्षक को उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया जा चुका है. एक बार फिर इस शिक्षक के नवाचार ने युवा पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया है.

क्यों बनाया सिस्टम ?

बतौली विकासखंड के बिलासपुर शिक्षक रोहित गुप्ता ने एआई मॉडल के तहत एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया है, जिसमें बच्चे की उपस्थिति पूरी तरीके से डिजिटली लगेगी. बच्चा जब स्कूल आएगा तो वॉइस के माध्यम से उसका अटेंडेंस लगेगा और उसका पूरा डाटा गूगल शीट में अपडेट हो जाएगा. इस एप्लीकेशन को बनाने की मुख्य वजह ये है कि स्कूलों में लंबे समय से रजिस्टर प्रणाली चल रही है.ऐसे स्कूल से घर आने के बाद यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा स्कूल आया था या नहीं तो उसके लिए आपको रजिस्टर देखना पडे़गा. ये रजिस्ट स्कूल बंद होने के कारण आप अगले दिन ही देख सकेंगे.लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस होने के कारण आप तुरंत बच्चा आया था या नहीं इसका जवाब दे देंगे.







कभी भी कहीं भी बता सकते हैं बच्चे की जानकारी

रोहित के मुताबिक इस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि आप घर बैठे बच्चों का जो टाइम है कितने बजकर कितने मिनट में और कितने सेकंड में उन्होंने विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वो देख सकते हैं. आपके पास 24 घंटा डाटा मोबाइल पर रहता है. आप किसी भी वक्त किसी भी अधिकारी कर्मचारी या उनके माता पिता को अगर जानकारी देना चाहे तो आसानी से सूचित कर सकते हैं. इसमें सबसे खास बात ये है कि रजिस्टर प्रणाली के मुकाबले ये पेपरलेस है और इसमें आप बच्चे से अटेंडेंस से लेकर उसके आने जाने के समय की पूरी जानकारी मिनटों में दे सकते हैं.